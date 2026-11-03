Ông chủ hãng giày Việt xuất khẩu khắp thế giới viết tâm thư xúc động

Ngày 3.11, ông Trần Thế Linh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Giày Viễn Thịnh, doanh nghiệp có 100% vốn nội địa, cho biết đang đầu tư xây dựng nhà máy Viễn Thịnh thứ hai tại Khu công nghiệp Xuân Lộc (TP.Đồng Nai), với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 500 tỉ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng quốc tế. Với nhà máy hiện có, công ty Giày Viễn Thịnh đã xuất khẩu mặt hàng giày thời trang đến hầu hết các thị trường trên thế giới, bên cạnh đó còn trực tiếp sản xuất theo đơn đặt hàng cho các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng quốc tế.

Công ty Giày Viễn Thịnh đang chuẩn bị khởi công nhà máy thứ hai tại Đồng Nai với vốn đầu tư 500 tỉ đồng ẢNH: NVCC

Nói về kế hoạch xây dựng nhà máy mới, ông Trần Thế Linh chia sẻ: Nhà máy mới được đặt tại P.Xuân Lộc (TP.Đồng Nai) vì nơi đây hội tụ đầy đủ các yếu tố quan trọng. Từ nhà máy Viễn Thịnh A đến nhà máy Viễn Thịnh B sau khi có cao tốc Bến Lức - Long Thành thì thời gian và quãng đường di chuyển khá gần, có thể giúp cho hai nhà máy liên kết và hỗ trợ lẫn nhau về sản xuất, kỹ thuật, quản lý và điều phối đơn hàng. Về nguồn lao động, khu vực xung quanh có khoảng 120.000 dân, nguồn nhân lực còn rất nhiều tiềm năng. Bên cạnh đó, khu công nghiệp lân cận ước tính có khoảng 25.000 lao động, trong đó có lực lượng đã có kinh nghiệm và tay nghề trong ngành may, da giày.

"Với khoản đầu tư khoảng 500 tỉ đồng, chúng tôi sẽ xây dựng một nhà máy hiện đại hơn, ứng dụng công nghệ tự động hóa nhiều hơn, quản lý khoa học hơn, nâng cao năng suất và giảm giá thành, để đủ sức cạnh tranh với các đối thủ quốc tế khác trong những năm tới", ông Trần Thế Linh chia sẻ thêm: "Song song với nhà máy, chúng tôi dự kiến đầu tư khu lưu trú khoảng 300 phòng dành cho cán bộ, công nhân viên. Người lao động đến làm việc không chỉ cần một công việc ổn định mà còn cần điều kiện sinh hoạt tốt, nơi ở thuận tiện và một môi trường để có thể gắn bó lâu dài với doanh nghiệp".

Lãnh đạo công ty Giày Viễn Thịnh đón tiếp các khách hàng quốc tế tham quan nhà máy ẢNH: NVCC

Trong bức tâm thư gửi đến cộng đồng doanh nghiệp trước ngày khởi công nhà máy mới, ông Trần Thế Linh xúc động bày tỏ: "Ngày nay, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn đầu tư vào những ngành công nghệ cao, những ngành được xem là xu hướng của tương lai như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo hay tự động hóa. Riêng tôi, sau 35 năm, tôi vẫn lựa chọn gắn bó với ngành da giày. Đây là ngành sản xuất không hề dễ dàng. Công việc còn nhiều công đoạn thủ công, đòi hỏi sự khéo léo, kinh nghiệm và tính kỷ luật rất cao. Nhưng cũng chính từ ngành nghề này, tôi đã từng bước tạo ra những sản phẩm có chất lượng, xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, tạo việc làm cho người lao động, mang lại doanh thu cho doanh nghiệp và đóng góp cho đất nước. Đó là điều khiến tôi cảm thấy rất tự hào".