Ông chủ heo ăn chay 'bắt tay' đối tác Nhật phát triển suất ăn công nghiệp

Liên doanh ra đời nhằm phát triển các dự án suất ăn công nghiệp, phát huy lợi thế của các bên để cung cấp những bữa ăn dinh dưỡng theo tiêu chuẩn Nhật Bản từ các nguyên liệu thực phẩm đầu vào an toàn cho sức khỏe được sản xuất tại Việt Nam.



Liên doanh hướng tới mục tiêu hiện thực hóa mong muốn cung cấp thực phẩm an toàn, đảm bảo cho người tiêu dùng Việt Nam

Theo thông tin từ buổi lễ công bố, Liên doanh Nikkoku Tân Long sẽ cung ứng suất ăn công nghiệp cho các văn phòng công sở, nhà máy, trường học, bệnh viện, viện dưỡng lão và hoạt động dựa trên nền tảng thế mạnh của từng doanh nghiệp.

Trong đó, Tập đoàn Tân Long cung cấp nguyên liệu đầu vào là nguồn thực phẩm do công ty sản xuất từ chuỗi khép kín lúa gạo và chăn nuôi (gạo A An, thịt BaF Meat heo ăn chay và các sản phẩm chế biến từ thịt heo…); Nikkokutrust cung cấp kinh nghiệm về kỹ thuật chế biến món ăn, vận hành bếp ăn công nghiệp, quản lý dinh dưỡng theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Đồng hành cùng sự phát triển của liên doanh là Tập đoàn tài chính Tokyo Kiraboshi với nòng cốt là Ngân hàng Kiraboshi thực hiện các hoạt động tư vấn, kết nối Nikkoku Tân Long với các tổ chức tài chính, công ty đầu tư để mở rộng thị trường tại Việt Nam và các quốc gia lân cận.

Chủ tịch Tập đoàn Nikkokutrust - Wako Kiharu cho biết, tiền thân là một công ty tiên phong trong lĩnh vực nhà ăn công sở, hoạt động kinh doanh chính của Nikkokutrust gồm nhà ăn công sở, bệnh viện (suất ăn cho bệnh nhân), bữa trưa cho trường tiểu học, trung học... với khoảng 500.000 suất ăn mỗi ngày cho hơn 1.000 địa điểm trên toàn quốc.

Với 2.000 đầu bếp và 1.000 chuyên gia dinh dưỡng làm cơ sở để quản lý dinh dưỡng, vận hành chế biến một cách an toàn vệ sinh, Tập đoàn Nikkokutrust luôn nỗ lực không ngừng để chế biến các loại nguyên liệu thành những món ăn ngon, đảm bảo an toàn mà vẫn gần gũi với khẩu vị khách hàng, được đánh giá trên quan điểm của khách hàng.

"Liên doanh này là một sự kết hợp hoàn hảo theo chiều dọc nhằm kết nối người tiêu dùng Việt Nam bằng những nguyên liệu "an tâm, an toàn" được tạo ra dưới sự quản lý chặt chẽ của Tập đoàn Tân Long và quy trình chế biến quản lý vệ sinh nghiêm ngặt từ Nikkokutrust. Những nguyên liệu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn trên sẽ được đưa đến tay người tiêu dùng dưới dạng những món ăn thơm ngon, được tính toán dinh dưỡng kỹ lưỡng dựa trên bí quyết nấu ăn đa dạng của Tập đoàn Nikkokutrust. Với sự đảm bảo về sản xuất cung ứng nguyên liệu đầu vào an toàn cũng như mạng lưới khai thác khách hàng từ Tập đoàn Tân Long đồng hành với kinh nghiệm chế biến, quản trị từ phía Nikkokutrust, chúng tôi tin tưởng chắc chắn có thể tạo ra giá trị tốt nhất bằng cách tích hợp những bí quyết đa dạng của cả hai công ty, với mục tiêu cuối cùng là đóng góp cho sức khỏe của mỗi người dân Việt Nam" - ông Wako Kiharu khẳng định.

Cũng trong khuôn khổ lễ công bố liên doanh, các bên đã ký kết thêm 2 hợp đồng quan trọng khác là: Hợp đồng tài trợ Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An từ Tập đoàn Nikkokutrust và Hợp đồng tư vấn dinh dưỡng với Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An của Công ty Nikkokutrust Việt Nam (thành viên của Tập đoàn Nikkokutrust).

Nikkokutrust Việt Nam ký hợp đồng tư vấn dinh dưỡng với Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An

Cụ thể, Tập đoàn Nikkotrust sẽ trở thành nhà tài trợ mới, đồng hành hỗ trợ các điều kiện phát triển đội bóng. Đồng thời, các chuyên gia dinh dưỡng của Nikkokutrust Việt Nam sẽ phối hợp cùng Ban huấn luyện để nghiên cứu và xây dựng khẩu phần ăn khoa học dựa trên đặc thù sức khỏe, thời gian tập luyện - thi đấu của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Từ đó góp phần nâng cao thể trạng của các cầu thủ trẻ cũng như nền tảng thể lực và thành tích thi đấu của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An.