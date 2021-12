Ông chủ massage Tân Hoàng Phát kêu oan trong vụ chứa mại dâm

TAND TP.Dĩ An (Bình Dương) vừa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “chứa mại dâm” xảy ra tại Bình Dương đối với bị cáo Phan Cao Trí (48 tuổi, ngụ TP.HCM) và 7 bị cáo đồng phạm.

Phan Cao Trí chính là bị cáo đầu vụ trong vụ án massage kích dục Tân Hoàng Phát (ở TP.HCM) từng gây xôn xao dư luận vào năm 2008. Sau khi mãn hạn tù trong vụ án Tân Hoàng Phát, Phan Cao Trí tiếp tục hoạt động kinh doanh dịch vụ massage.

Lý do, quá trình thẩm vấn công khai tại phiên tòa sơ thẩm (hôm 28.12), nhiều bị cáo thay đổi lời khai so với tại cơ quan điều tra. Đặc biệt, bị cáo Cao Thị Mỹ Dung (thu ngân, bán vé tại cơ sở massage Hoàng Thành) trình bày bị điều tra viên Công an TP.Dĩ An gây sức ép về việc CQĐT “không chấp nhận lời khai Dung không biết tại cơ sở massage Hoàng Thành có hoạt động mại dâm”. Bị cáo Dung còn khai điều tra viên đã có lời nói, tác động bị cáo từ chối luật sư do gia đình mời.

Ngoài ra, quá trình xét hỏi tại phiên tòa, 7/8 bị cáo khai không biết, không gặp mặt hay nhận sự chỉ đạo từ bị cáo Phan Cao Trí liên quan hoạt động mại dâm tại cơ sở Hoàng Thành.

Trong khi đó, bị cáo Trí khai hoạt động kinh doanh massage dựa trên giá cả các gói dịch vụ công khai, căn cứ vào nhu cầu khách vào thư giãn, kỹ thuật viên thực hiện tốt thì khách gửi thêm tiền “bo”. Doanh nghiệp không thu thêm đồng nào từ khách hoặc kỹ thuật viên.

Theo bị cáo Trí, ngày 12.8.2020, tại thời điểm CQĐT Công an TP.Dĩ An kiểm tra, bắt quả tang 3 nhân viên bán dâm cho khách tại 3 phòng đặc biệt, thì bị cáo Trí không có mặt tại cơ sở massage Hoàng Thành. Sau hơn 1 tháng sự việc xảy ra, CQĐT tiến hành khám xét nhà, bắt tạm giam, thu giữ nhiều tài liệu, máy tính, trích lục tin nhắn… nhưng trong đó không có chứng cứ nào thể hiện ông chỉ đạo, điều hành hoạt động mại dâm.





Sau gần một ngày xét hỏi, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm làm rõ các tình tiết mới phát sinh tại phiên tòa, yêu cầu Cơ quan điều tra kiểm tra lại việc niêm phong, mở niêm phong, trích xuất dữ liệu điện tử không đảm bảo quy định của pháp luật, cũng như lời khai của bị cáo Cao Thị Mỹ Dung cho rằng điều tra viên đã yêu cầu bị cáo viết đơn từ chối luật sư…

Cho kỹ thuật viên nữ bán dâm cho khách

Theo cáo trạng, tháng 9.2017, bị cáo Phan Cao Trí được trả tự do khi chấp hành xong bản án 12 năm tù về tội "bắt giữ người trái pháp luật", "cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến hoạt động mại dâm tại cơ sở massage Tân Hoàng Phát (TP.HCM) do bị cáo Trí làm chủ.

Sau khi ra tù, bị cáo Trí tiếp tục tiếp quản trở lại và mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ massage do mình và gia đình thành lập, trong đó có doanh nghiệp tư nhân Hoàng Thành tại TP.Dĩ An.

Cáo trạng nêu, massage Hoàng Thành dù về pháp lý là bà Nguyễn Thị Anh Lan đứng đại diện, nhưng thực tế người đứng sau điều hành là bị cáo Trí.

Quá trình điều hành Massage Hoàng thành, Phan Cao Trí chỉ đạo, cấu kết chặt chẽ với quản lý, thu ngân, nhân viên để cho phép các kỹ thuật viên nữ bán dâm cho khách với loại vé đặc biệt 1,5 triệu đồng. Theo đó, từ ngày 5.8.2020 đến ngày 12.8.2020, tại Massage Hoàng Thành các tiếp viên nữ đã bán dâm được 111 lần, thu lợi bất chính về cho Phan Cao Trí 177,6 triệu đồng.