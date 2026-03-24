Ông chủ nền tảng 18+ OnlyFans qua đời

Leonid Radvinsky - ông chủ OnlyFans ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thông tin trên được phát ngôn viên của OnlyFans cho biết hôm 23.3: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo về sự ra đi của Leonid Radvinsky. Leo đã qua đời thanh thản sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư". Doanh nhân người Mỹ gốc Ukraine này vốn có cuộc sống kín tiếng, chi tiết về bệnh tình cũng như giai đoạn cuối đời của ông không được công ty hé lộ. "Gia đình ông ấy yêu cầu được giữ sự riêng tư trong thời điểm khó khăn này", người phát ngôn đề cập thêm.

Leonid Radvinsky sinh ra ở Ukraine và lớn lên ở Chicago (Mỹ), ông là một doanh nhân, lập trình viên thành công tại Mỹ. Năm 2018, Radvinsky đã mua lại Fenix International (công ty mẹ của OnlyFans) từ người sáng lập của nền tảng này là Tim Stokely (Anh). Ông từng là thành viên hội đồng quản trị của Fenix và là cổ đông chính của công ty.

OnlyFans được thành lập năm 2016 và có trụ sở ở London (Anh), chỉ dành cho người hâm mộ có trả phí ẢNH: AFP

Dưới sự sở hữu của Leonid Radvinsky, OnlyFans đã chuyển mình từ một nền tảng từng tránh nội dung khiêu dâm thành một nền tảng giải trí dành riêng cho người lớn với hơn 300 triệu người dùng và doanh thu hằng năm hơn 1 tỉ USD. Nền tảng này bùng nổ về mức độ phổ biến trong thời kỳ dịch Covid-19 khi hàng triệu người trên thế giới phải ở nhà và chuyển sang sử dụng internet, thúc đẩy sự bùng nổ về nội dung và người dùng. OnlyFans thu phí 20% trên hầu hết các gói đăng ký và nội dung được bán trên nền tảng này.

Những năm qua, rất nhiều người nổi tiếng từ nhiều lĩnh vực tham gia OnlyFans và kiếm bộn tiền từ việc đăng tải những nội dung 18+. Trong số đó, nữ diễn viên Bella Thorne từng lập kỷ lục khi tham gia nền tảng này vào tháng 8.2020 và kiếm được 2 triệu USD trong một tuần. Năm 2021, nữ rapper - nhạc sĩ Bhad Bhabie gây choáng khi kiếm được 1 triệu USD trong 6 giờ. Những người nổi tiếng khác tham gia OnlyFans phải kể đến: Cardi B, Iggy Azalea, Amber Rose, Katie Price… Ngoài những nội dung "người lớn", nhiều nhà sáng tạo trên nền tảng cũng chia sẻ những nội dung về nhiếp ảnh, thể thao, làm đẹp…

Bên cạnh đó, OnlyFans cũng vướng vào nhiều tranh cãi, điều tiếng. Trong số đó, một cuộc điều tra của Reuters vào năm 2024 đã đưa tin về những phụ nữ tiết lộ họ bị cưỡng ép tình dục để kiếm tiền từ nền tảng này.

Sự ra đi của chủ sở hữu đặt ra nhiều câu hỏi về số phận của OnlyFans ẢNH: REUTERS

Hiện sự ra đi của Leonid Radvinsky đặt ra câu hỏi về việc ai sẽ sở hữu OnlyFans. Reuters cho biết cổ phần Fenix của tỉ phú đã được nắm giữ trong quỹ LR Fenix Trust kể từ năm 2024 và ông có giá trị tài sản ròng khoảng 4,7 tỉ USD, theo danh sách tỉ phú thời gian thực của Forbes. Hồi tháng 1 vừa qua, Reuters đưa tin OnlyFans đang xem xét bán phần lớn cổ phần cho Công ty đầu tư Architect Capital trong một thỏa thuận định giá công ty ở mức khoảng 5,5 tỉ USD, bao gồm cả nợ.

Bên cạnh Fenix, Leonid Radvinsky cũng điều hành Leo, một quỹ đầu tư mạo hiểm do ông thành lập năm 2009, chủ yếu đầu tư vào các công ty công nghệ.