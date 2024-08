Theo công bố, giao dịch bán ra của ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc dự kiến diễn ra từ ngày 9.9 đến 8.10. Ước tính theo thị giá 26.750 đồng của KBC hiện nay, lượng cổ phiếu ông đăng ký bán ra trị giá khoảng 2.315 tỉ đồng.

Đây là giao dịch chuyển quyền sở hữu do ông Đặng Thành Tâm góp vốn bằng cổ phiếu KBC vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển DTT. Sau khi hoàn tất giao dịch, ông Đặng Thành Tâm còn sở hữu 52,1 triệu cổ phiếu KBC, tương đương 6,79% vốn.

Ông Đặng Thành Tâm chuyển quyền sở hữu gần 86,6 triệu cổ phiếu Kinh Bắc ẢNH: KBC

Ngược lại, Công ty CP Đầu tư và Phát triển DTT sẽ trở thành cổ đông lớn tại Tổng công ty Kinh Bắc với sở hữu 11,3% vốn. Đây là công ty do ông Đặng Thành Tâm vừa là cổ đông kiểm soát vừa là giám đốc.

Ngoài cá nhân ông Tâm sở hữu lượng lớn cổ phiếu KBC, trong danh sách người liên quan hiện có bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh - con gái ông Tâm - đồng thời là thành viên HĐQT Tổng công ty Kinh Bắc với tỷ lệ sở hữu 1,74% vốn; Công ty CP Đầu tư Vinatex - Tân Tạo do ông Tâm làm Tổng giám đốc sở hữu 5,11% vốn KBC.

Vào giữa tháng 6 vừa qua, Tổng công ty Kinh Bắc cũng thông báo sử dụng cổ phiếu KBC của ông Đặng Thành Tâm làm tài sản đảm bảo để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho các khoản vay trong năm 2024 của công ty. Số cổ phiếu KBC dự kiến sử dụng là 10 triệu. Thời gian bảo đảm được tính từ ngày phát hành các khoản vay từ ngày 17.6 đến khi toàn bộ nghĩa vụ trả nợ vay được hoàn tất.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 của KBC, cho thấy doanh thu thuần của công ty quý 2/2024 đạt gần 892 tỉ đồng và lãi ròng 237 tỉ đồng, lần lượt giảm 62% và 76% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân là do trong kỳ công ty giảm ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp so với cùng kỳ, tức lượng bàn giao đất khu công nghiệp giảm.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2023, Kinh Bắc đạt doanh thu 1.044 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 1.921 tỉ đồng, tương ứng giảm 77% và 92% so với nửa đầu năm 2023.