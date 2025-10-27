Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ông Đinh La Thăng phải bồi thường hơn 830 tỉ, mới khắc phục hơn 4 tỉ

Tuyến Phan
Tuyến Phan
27/10/2025 16:59 GMT+7

Theo lãnh đạo Cục Quản lý thi hành án dân sự, ông Đinh La Thăng phải bồi thường tổng cộng hơn 830 tỉ đồng nhưng đến nay mới khắc phục hơn 4 tỉ đồng và không còn tài sản nào khác.

Tại cuộc họp báo của Bộ Tư pháp chiều 27.10, báo chí đề cập đến trường hợp của ông Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN). Câu hỏi là công tác thi hành án dân sự đối với ông Thăng đã thực hiện đến đâu, có khó khăn gì không?

Ông Đinh La Thăng phải bồi thường hơn 830 tỉ, mới khắc phục hơn 4 tỉ - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Phương Hoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự

ẢNH: TUYẾN PHAN

Bà Trần Thị Phương Hoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự, cho biết ông Đinh La Thăng có trách nhiệm liên đới cùng đồng phạm trong nhiều vụ án. Riêng cá nhân ông này, phần nghĩa vụ thi hành án dân sự là hơn 830 tỉ đồng. Trong đó, cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được hơn 4 tỉ đồng, còn hơn 825 tỉ đồng.

Theo bà Hoa, số tiền hơn 4 tỉ đồng nêu trên là kết quả xử lý tài sản đối với tài sản duy nhất của ông Thăng - là căn hộ đứng tên chung của 2 vợ chồng.

Hiện nay, ông Thăng không còn tài sản nào khác, do đó không thể đảm bảo cho nghĩa vụ thi hành án dân dự.

Cơ quan thi hành án dân sự đang tiếp tục xác minh, khi nào có thêm tài sản của ông Thăng thì sẽ xử lý theo quy định.

Tháng 5.2018, liên quan đến dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt 13 năm tù về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", đồng thời buộc phải bồi thường 30 tỉ đồng.

Tháng 6.2018, ông Thăng bị tuyên phạt 18 năm tù trong vụ án PVN mất 800 tỉ đồng khi góp vốn vào OceanBank. Ông Thăng còn bị buộc phải bồi thường 600 tỉ đồng.

Tháng 12.2020, ông Thăng bị tuyên phạt 10 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí", trong vụ án sai phạm tại cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Đến tháng 3.2021, ông Thăng tiếp tục bị tuyên phạt 11 năm tù về tội "vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", do sai phạm xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ. Đồng thời, ông Thăng phải bồi thường hơn 200 tỉ đồng.

Như vậy, ngoài tổng hợp 4 bản án với mức phạt 30 năm tù giam (mức án cao nhất với tù có thời hạn), ông Đinh La Thăng phải bồi thường tổng cộng 830 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Đinh La Thăng thi hành án dân sự đinh la thăng bồi thường
