'Ông Đồ' hơn 40 năm nâng niu từng nét chữ thư pháp đầu xuân

Giữa không khí xuân rộn ràng tại phố ông đồ trước Bảo tàng Cần Thơ, có một góc nhỏ mang nhịp điệu chậm rãi. Ở đó, nghệ sĩ Đường Thiên Lạc (bút danh Thiện Nhân, Chủ nhiệm CLB Hội họa - Thư pháp TP.Cần Thơ) ngồi bên án mực, nâng niu từng nét chữ thư pháp như gìn giữ hồn xuân.

Nghệ sĩ Thiện Nhân bên án mực tại Phố ông đồ trước Bảo tàng Cần Thơ ẢNH: DUY TÂN

Mỗi chữ Tài, Lộc, Phúc, Nhân, Nghĩa… không chỉ hiện diện như một tác phẩm mỹ thuật, mà còn được ông giảng giải nhẹ nhàng về ý nghĩa, để người xin chữ hiểu rằng phía sau nét mực là một cách sống, một lẽ đời. Ba lối viết phổ biến chân phương với nét thanh đậm hài hòa, thảo thư phóng khoáng và dị thể (cuồng thể) giàu biến tấu, mang đến những sắc thái cảm xúc khác nhau của mùa xuân.

Hơn 40 năm gắn bó thư pháp, mỗi nét bút của nghệ sĩ Thiện Nhân đều toát lên sự điềm tĩnh, trân trọng giá trị văn hóa truyền thống ẢNH: DUY TÂN

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, gian hàng thư pháp của nghệ sĩ Thiện Nhân luôn tấp nập người tìm đến. Người dân xin chữ đầu năm để cầu bình an, may mắn, tài lộc; đồng thời chiêm ngưỡng sự tài hoa, điềm tĩnh trong từng đường bút. Với ông, cho chữ ngày xuân là niềm vui lớn nhất, bởi mỗi con chữ là sự gửi gắm tâm ý của người viết và ước vọng của người nhận.

Người dân xin chữ Tài, Lộc, Phúc, An… không chỉ để treo trang trí mà còn gửi gắm ước vọng bình an, may mắn cho năm mới ẢNH: DUY TÂN

Nhệ sĩ Thiện Nhân cho biết, dù hình thức xin chữ đã giản dị hơn so với xưa, không còn những lễ nghi cầu kỳ như trầu cau, chè thuốc nhưng giá trị tinh thần vẫn vẹn nguyên. Những bức thư pháp sau khi xin về thường được treo ở vị trí trang trọng trong nhà, như một lời nhắc nhở về mục tiêu, khát vọng của gia chủ trong năm mới.

Chữ "Nhẫn" được du khách xin treo trong nhà ẢNH: DUY TÂN

Đáng chú ý, dịp tết năm nay, gian hàng của ông đón nhiều du khách quốc tế tìm đến xin chữ, cả bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Qua từng nét mực mềm mại, câu chuyện về văn hóa, phong tục tết Việt được kể lại một cách dung dị, gần gũi, cho thấy sức lan tỏa bền bỉ của thư pháp trong dòng chảy hội nhập.

Các học trò nhí của nghệ sĩ Thiện Nhân trình diễn viết thư pháp ẢNH: DUY TÂN

Niềm vui của nghệ sĩ Thiện Nhân nằm ở những ánh mắt dừng lại bên án thư, ở sự tò mò, trân trọng của người trẻ và du khách nước ngoài trước một giá trị truyền thống.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (ngụ phường Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) chia sẻ: "Mỗi dịp tết, tôi đều ghé phố ông đồ để xin chữ. Năm nay, tôi xin chữ An với mong muốn gia đình bình yên, sức khỏe dồi dào. Nhìn nghệ sĩ viết từng nét chữ rất chậm rãi, tỉ mỉ, tôi cảm nhận được không khí tết truyền thống vẫn còn nguyên vẹn".

Những bức tranh thư pháp do nghệ sĩ Thiện Nhân vẽ ẢNH: DUY TÂN

Xuân về, mực thơm giấy mới. Gian hàng cho chữ thư pháp của nghệ sĩ Thiện Nhân giữ lại hồn của tết Việt giữa phố thị. Khi mùa xuân đi qua, trong mỗi ngôi nhà vẫn còn treo đó một con chữ lặng lẽ nhắc nhớ về cội nguồn và nếp sống nghĩa tình.



