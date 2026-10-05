Ông Đỗ Thanh Hải làm Phó tổng giám đốc SunGroup

Ông Đỗ Thanh Hải tham gia Tập đoàn Sun Group với vai trò Phó tổng giám đốc tập đoàn, kiêm Tổng giám đốc khối điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải làm Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sun Group ẢNH: VTV

Trước đó, sáng 2.10, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, cho ông Đỗ Thanh Hải thôi giữ chức Phó tổng giám đốc thường trực VTV, nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 1.10.2026.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc VTV vào tháng 9.2020, ông Hải giữ chức Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC).

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, 53 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa đại học, chuyên ngành đạo diễn điện ảnh năm 1996. Ông từng học tập và đào tạo chuyên môn về ngành truyền hình tại DW - Học viện Deutsche welle, Cộng hòa Liên bang Đức năm 2008.

Ông được biết đến với nhiều bộ phim truyền hình được khán giả yêu thích như Xin hãy tin em (1997), Của để dành (1998), Phía trước là bầu trời (2001)...

Ông Đỗ Thanh Hải cũng là đạo diễn, viết kịch bản và chỉ đạo sản xuất cho nhiều chương trình để lại dấu ấn trong lòng khán giả Việt Nam như Gặp nhau cuối tuần (2000 - 2006), Thư giãn cuối tuần (2010 - 2015) và là tổng đạo diễn chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm...

Sun Group thành lập năm 2007 - là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất cả nước hiện nay. Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư trọng điểm như vui chơi giải trí, du lịch nghỉ dưỡng, bất động sản cao cấp, đầu tư xây dựng và hàng không... Sun Group hiện chưa niêm yết trên sàn chứng khoán.