Ông Đỗ Thành Nhân xuất hiện sau bản án, yêu cầu họp 'khẩn' cổ đông Louis Holdings

Mai Phương
19/05/2026 11:16 GMT+7

Tái xuất sau bản án 4 năm, ông Đỗ Thành Nhân bất ngờ yêu cầu họp "khẩn" cổ đông Louis Holdings.

Tại địa chỉ louisholdings.vn được ghi là Công ty CP Louis Holdings vừa phát đi thư ngỏ gửi các cổ đông. Thư ngỏ đứng tên cổ đông Đỗ Thành Nhân cho biết, trong nhiều năm hoạt động, Louis Holdings không chỉ là một doanh nghiệp đơn thuần mà còn là nơi gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của nhiều cổ đông đã cùng xây dựng giá trị thương hiệu trên thị trường. Trong bối cảnh phát sinh các biến động và tranh chấp nội bộ gần đây, ông cho rằng ưu tiên hàng đầu không phải là đối đầu, mà là đảm bảo sự ổn định pháp lý, bảo vệ tài sản doanh nghiệp và quyền lợi chính đáng của cổ đông.

Thư ngỏ từ cổ đông Đỗ Thành Nhân - nguyên Chủ tịch HĐQT Louis Holdings

Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2020, điều lệ công ty và quyền hợp pháp của cổ đông phổ thông, ông đã có văn bản đề nghị Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Nội dung của đại hội bất thường nhằm để rà soát lại tư cách cổ đông và tính pháp lý của các nghị quyết đã ban hành; kiểm tra, đánh giá toàn bộ tình hình tài sản, công nợ và hoạt động quản trị doanh nghiệp; làm rõ trách nhiệm điều hành và thẩm quyền pháp lý của các cá nhân liên quan; tái cấu trúc và ổn định hoạt động của Louis Holdings theo hướng minh bạch, đúng pháp luật và bảo vệ quyền lợi cổ đông.

Song song đó, căn cứ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hiện hành, ông Nhân cũng đã thực hiện các thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước xác minh tư cách người đại diện theo pháp luật của công ty nhằm tránh phát sinh rủi ro pháp lý trong các giao dịch, văn bản và hoạt động điều hành doanh nghiệp. "Tôi hiểu rằng trong giai đoạn hiện nay, nhiều quý cổ đông đang lo lắng, hoài nghi và cần một cơ sở pháp lý minh bạch để bảo vệ phần vốn cũng như quyền lợi hợp pháp của mình", ông Đỗ Thành Nhân viết. Đồng thời, ông Nhân kêu gọi các cổ đông ủy quyền cho ông để thực hiện các quyền theo quy định pháp luật, bao gồm bảo vệ tài sản và quyền lợi hợp pháp của cổ đông; yêu cầu tổ chức đại hội đúng quy định; làm việc với cơ quan quản lý Nhà nước; rà soát tính pháp lý các quyết định điều hành cũng như ổn định hoạt động và từng bước tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng minh bạch, bền vững.

Ông Đỗ Thành Nhân từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Louis Holdings, đồng thời là thành viên HĐQT tại Công ty CP Louis Capital và Công ty CP Louis Land. Tháng 4.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” liên quan đến các đơn vị này. Cơ quan chức năng đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 cá nhân, trong đó có ông Đỗ Thành Nhân. Theo kết luận điều tra, ông Đỗ Thành Nhân bị cáo buộc câu kết với người khác, mua bán chéo để “thổi giá” cổ phiếu BII và TGG , thu lời bất chính hơn 153 tỉ đồng của các nhà đầu tư. Tháng 5.2023, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Thành Nhân 5 năm 6 tháng tù và sau đó được cấp phúc thẩm giảm còn 4 năm tù. 

Như vậy, với thư ngỏ này có thể hiểu rằng ông Đỗ Thành Nhân đã tái xuất sau bản án và bắt đầu có hoạt động trở lại của công ty.

