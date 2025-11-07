Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Dương Đức Tuấn điều hành công việc của UBND TP.Hà Nội từ ngày 8.11

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
07/11/2025 18:07 GMT+7

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn sẽ thay mặt Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo công việc của UBND thành phố từ ngày 8.11.

Ngày 7.11, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký, ban hành Thông báo số 1311/TB-UBND về việc ủy nhiệm cho ông Dương Đức Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố, thay mặt Chủ tịch UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các công việc của UBND thành phố từ ngày 8.11 đến khi có chỉ đạo mới của Trung ương, Thành ủy Hà Nội. 

Ông Dương Đức Tuấn điều hành công việc của UBND TP.Hà Nội từ ngày 8.11- Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn được ủy nhiệm điều hành công việc của UBND TP.Hà Nội từ ngày 8.11 cho đến khi có chỉ đạo mới

ẢNH: HỮU THẮNG

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khóa 2021 - 2026, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Hiện, bộ máy lãnh đạo UBND TP.Hà Nội gồm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh, và 6 Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội là các ông: ông Dương Đức Tuấn, ông Nguyễn Mạnh Quyền, ông Nguyễn Trọng Đông, ông Trương Việt Dũng, bà Vũ Thu Hà và ông Lê Hồng Sơn.

Theo luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025, HĐND cấp tỉnh có thẩm quyền bầu, miễn nhiệm Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Sau khi HĐND cấp tỉnh quyết định, Thường trực HĐND sẽ gửi hồ sơ đến Thủ tướng Chính phủ để phê chuẩn.

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, được Trung ương Đảng bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, thay ông Nguyễn Duy Ngọc.

