Ông Hoàng Văn Tuyên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hải Phòng

Ông Hoàng Văn Tuyên, Vụ trưởng Vụ Chính sách, Bộ Dân tộc - Tôn giáo, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5, TP.Hải Phòng, gồm 11 phường, xã: Lê Chân, An Biên, Hồng An, Hồng Bàng, An Biên, An Dương, An Hải, An Phong, An Thành, Kim Thành, Phú Thái, Lai Khê.

Với 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạch định chính sách, ông Hoàng Văn Tuyên cam kết sẽ dành tâm huyết để hoàn thiện hành lang pháp lý, giúp Hải Phòng phát huy tối đa lợi thế cửa ngõ quốc tế và trở thành trung tâm năng lượng sạch tiêu biểu của khu vực.