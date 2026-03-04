Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Ông Hoàng Văn Tuyên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hải Phòng

Văn Chung
Văn Chung
04/03/2026 14:30 GMT+7

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI Hoàng Văn Tuyên cam kết dành tâm huyết để hoàn thiện hành lang pháp lý giúp Hải Phòng phát huy tối đa lợi thế cửa ngõ quốc tế, trở thành trung tâm năng lượng sạch tiêu biểu của khu vực.

Ông Hoàng Văn Tuyên, Vụ trưởng Vụ Chính sách, Bộ Dân tộc - Tôn giáo, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5, TP.Hải Phòng, gồm 11 phường, xã: Lê Chân, An Biên, Hồng An, Hồng Bàng, An Biên, An Dương, An Hải, An Phong, An Thành, Kim Thành, Phú Thái, Lai Khê.

Với 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạch định chính sách, ông Hoàng Văn Tuyên cam kết sẽ dành tâm huyết để hoàn thiện hành lang pháp lý, giúp Hải Phòng phát huy tối đa lợi thế cửa ngõ quốc tế và trở thành trung tâm năng lượng sạch tiêu biểu của khu vực.

Ông Hoàng Văn Tuyên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hải Phòng- Ảnh 1.

Ông Hoàng Văn Tuyên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hải Phòng- Ảnh 2.

 

Tin liên quan

864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thông tin chi tiết danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa mới.

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 34 tỉnh, thành

Khám phá thêm chủ đề

Quốc hội bầu cử Bầu cử quốc hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận