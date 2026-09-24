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    Ông Hun Sen không vui vì nhiều người gửi tin nhắn xin tiền
    VideoThế giới

    Ông Hun Sen không vui vì nhiều người gửi tin nhắn xin tiền

    Trúc Huỳnh-Trí Đỗ
    Cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết ông liên tục nhận được các tin nhắn xin tiền, hỗ trợ mua nhà, xe cộ và đóng học phí, đến mức cảm thấy bị làm phiền.

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