Ông Hun Sen không vui vì nhiều người gửi tin nhắn xin tiền

Tin liên quan Campuchia bắt 21.000 người trong 6 tháng truy quét lừa đảo trực tuyếnTheo tờ Khmer Times hôm 22.9 đăng lại bản tin từ Hãng thông tấn Campuchia AKP, phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak cho hay trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan chức năng đã kiểm tra 488 địa điểm lừa đảo trực tuyến.Campuchia siết quản lý cá cược trực tuyến Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Hun Sen campuchia Thượng viện Campuchia Hun Manet Cựu Thủ tướng Campuchia Thủ tướng Hun Manet đóng học phí Chủ tịch Thượng viện Campuchia Xin tiền mua xe mua nhà
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