Ông Hun Sen than phiền vì liên tục nhận tin nhắn xin tiền mua nhà, mua xe

"Tôi cảm thấy không vui. Chỉ trong một ngày, tôi đã nhận gần 20 tin nhắn qua Telegram và WhatsApp", Hãng tin AFP dẫn một bài viết trên mạng xã hội ngày 23.9 của cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen phát biểu trong một phiên họp tại Phnom Penh ngày 2.6.2025 ẢNH: AFP

Theo ông, một số người đề nghị được gặp trực tiếp, trong khi những người khác trình bày hoàn cảnh gia đình và xin tiền mua nhà, xe máy, thậm chí có trường hợp đề nghị hỗ trợ cùng lúc 2 chiếc xe.

"Một số yêu cầu được diễn đạt khá mơ hồ, chẳng hạn xin 'phương tiện đi lại', nhưng rõ ràng hàm ý là ô tô vì người đề nghị đã có xe máy", ông viết.

Riêng trong ngày 22.9, ông Hun Sen cho biết có 4 người đề nghị hỗ trợ tổng cộng hàng chục nghìn USD để mua nhà, phương tiện và đóng học phí cho con. "Những khoản chi này thậm chí còn cao hơn số tiền tôi từng bỏ ra khi cho các con đi du học", ông nói.

Cựu lãnh đạo Campuchia cho biết điều khiến ông khó chịu không chỉ là các yêu cầu tài chính, mà còn là việc thời gian cá nhân liên tục bị xâm phạm.

Ông Hun Sen rời chức thủ tướng năm 2023 sau gần 4 thập niên nắm quyền. Thủ tướng đương nhiệm Hun Manet cũng chính là con trai ông Hun Sen. Vị cựu Thủ tướng hiện giữ chức Chủ tịch Thượng viện Campuchia và vẫn là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong chính trường Campuchia.

Trong bài đăng ngày 23.9, ông Hun Sen cũng bác bỏ suy đoán rằng ông thường xuyên can thiệp vào công việc của con trai, cho biết 2 người "rất ít liên lạc" vì Thủ tướng Hun Manet "vô cùng bận rộn".