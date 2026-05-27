Ông Hun Sen nói không có ngoại lệ trong luật nghĩa vụ quân sự mới ở Campuchia

Văn Khoa
27/05/2026 16:10 GMT+7

Quyền Quốc trưởng kiêm Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ngày 27.5 nhấn mạnh rằng không ai được miễn khỏi luật nghĩa vụ quân sự mới của Campuchia, kể cả các thành viên của gia đình Hun, theo tờ Khmer Times.

Phát biểu tại cuộc họp với các thành viên hội đồng tỉnh, thành phố, huyện, xã và lãnh đạo các sở, ban ngành khác nhau tại tỉnh Kampong Chhnang vào sáng nay 27.5, ông Hun Sen khẳng định luật nghĩa vụ quân sự mới của Campuchia sẽ được thực thi một cách bình đẳng. Ông nhấn mạnh rằng ngay cả các cháu của ông cũng sẽ phải đi nghĩa vụ quân sự.

Ông Hun Sen nói chuyện với các binh sĩ ngày 26.6.2025

Ảnh: AFP

Luật nghĩa vụ quân sự được ông Hun Sen ký ban hành vào ngày 23.5, sau khi được Hạ viện và Thượng viện thông qua.

Luật này gồm 8 chương và 20 điều, áp dụng cho tất cả công dân từ 18 đến 25 tuổi. Việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của phụ nữ dựa trên nguyên tắc tự nguyện.

Thời gian đi nghĩa vụ quân sự là 24 tháng kể từ ngày nhập ngũ. Trong trường hợp cần thiết, thời gian phục vụ có thể được gia hạn thêm 6 tháng, theo quyết định của chính phủ.

Bất kỳ ai trốn tránh nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm và bị phạt tiền từ 1 triệu riel (hơn 6,5 triệu đồng) đến 4 triệu riel, nếu hành vi này xảy ra trong thời bình.

Nếu việc vi phạm luật nghĩa vụ quân sự mới xảy ra trong thời chiến hoặc đất nước bị lực lượng nước ngoài tấn công, người vi phạm sẽ bị phạt từ 2-5 năm tù giam và bị phạt tiền từ 4-10 triệu riel.

Năm 2006, Quốc hội Campuchia đã thông qua luật nghĩa vụ quân sự quy định người Campuchia từ 18 đến 30 tuổi phải phục vụ trong quân đội 18 tháng, dù luật này chưa được thực thi, theo AFP.

Các quan chức Campuchia cho hay luật năm 2006 không còn hoàn toàn phù hợp với nhu cầu an ninh và quốc phòng hiện tại của Campuchia. Chính phủ nước này nhấn mạnh luật mới nhằm tăng cường quốc phòng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và bồi dưỡng lòng yêu nước cũng như trách nhiệm công dân trong thế hệ trẻ.

