Thủ tướng Campuchia Hun Manet cải cách quân đội, tăng cường năng lực quốc phòng

Ông Hun Manet duyệt đội danh dự trong một buổi lễ tại Phnom Penh

Tờ Khmer Times ngày 18.5 dẫn lời Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho hay chính phủ nước này đang tiến hành cải cách sâu rộng trong quân đội bằng cách giảm số lượng sĩ quan, tăng số lượng binh lính và loại bỏ các bộ phận, văn phòng chồng chéo nhằm tăng cường năng lực quốc phòng về lâu dài.

Ông Hun Manet cho biết những cải cách quốc phòng mới nhất dựa trên nguyên tắc "tinh gọn bộ máy chỉ huy, mở rộng lực lượng" nhằm nâng cao hiệu quả và tăng cường năng lực.

Ông cho hay Bộ Quốc phòng Campuchia có kế hoạch loại bỏ các cục, vụ và văn phòng dư thừa, đồng thời sáp nhập một số chức năng vào các cơ cấu hiện có. Các đơn vị quân sự và tác chiến có chức năng chồng chéo cũng sẽ được tinh gọn.

Các vị trí không cần thiết và những chức năng trùng lặp sẽ bị loại bỏ từ trên xuống dưới. "Nếu một cơ quan có thể đảm nhiệm công việc thì không cần hai cơ quan. Một bên nên được sáp nhập vào bên còn lại", ông phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh và Người về hưu hôm 16.5.

Ông cho biết Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF) trước đây có khoảng 6.000 sĩ quan, nhưng con số này đã giảm còn khoảng 2.000 và sau cùng sẽ được cắt xuống còn khoảng 600 người.

"Đây là cuộc cải cách của chúng ta. Cơ cấu mới được tổ chức ở mọi cấp chỉ huy không được quá cồng kềnh. Chúng ta cần từng bước tinh gọn", ông nói.

Thủ tướng Hun Manet cũng đề cập việc bổ nhiệm đại tướng Mak Sarun làm Tổng cục trưởng Tổng cục Trang thiết bị kỹ thuật, thay cho trung tướng Chao Phirith, cho hay việc bổ nhiệm lãnh đạo dựa trên năng lực và thành tích thay vì thâm niên.

Theo ông, tướng Sarun có kinh nghiệm ở tiền tuyến, từng học tại Nga và có chuyên môn kỹ thuật vững cùng tầm nhìn rõ ràng đối với lĩnh vực quốc phòng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Campuchia cũng nhấn mạnh kế hoạch tăng quân số thông qua việc triển khai luật nghĩa vụ quân sự.

Ông Hun Manet nhấn mạnh rằng cải cách quốc phòng không chỉ là tái cơ cấu tổ chức mà còn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực của lực lượng vũ trang để bảo vệ chủ quyền tốt hơn và đáp ứng các thách thức an ninh hiện đại.