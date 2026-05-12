Campuchia chính thức tăng thời hạn nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Các binh sĩ thuộc lực lượng bộ binh Campuchia tại Phnom Penh ẢNH: AFP

Tờ Khmer Times ngày 12.5 đưa tin Quốc hội Campuchia vừa nhất trí thông qua dự thảo luật về nghĩa vụ quân sự bắt buộc, một động thái nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của Campuchia và hiện đại hóa khung pháp lý về nghĩa vụ quân sự.

Luật quy định công dân Campuchia từ 18 đến 25 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo yêu cầu quốc gia, với thời gian phục vụ bắt buộc là hai năm. Theo luật mới, những người hoàn thành huấn luyện quân sự sẽ tiếp tục phục vụ trong lực lượng dự bị cho đến năm 45 tuổi.

Phiên họp toàn thể do Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary chủ trì và có sự tham dự của Thủ tướng Hun Manet, cùng các quan chức cấp cao của chính phủ và các đại biểu quốc hội.

Luật cũng quy định hình phạt đối với hành vi trốn nghĩa vụ quân sự. Người vi phạm sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền và án tù giam từ sáu tháng đến năm năm, tùy thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội.

Đầu tháng này, dự thảo luật đã được Ủy ban Nội vụ, Quốc phòng, Công chức và Biên giới của Quốc hội xem xét, với sự tham khảo ý kiến từ đoàn đại biểu chính phủ do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha dẫn đầu.

Các quan chức cho biết luật sửa đổi này nhằm thay thế luật hiện hành năm 2006, vốn không còn hoàn toàn phù hợp với nhu cầu an ninh và quốc phòng hiện tại của Campuchia.

Chính phủ cho biết luật mới nhằm tăng cường quốc phòng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và bồi dưỡng lòng yêu nước cũng như trách nhiệm công dân trong thế hệ trẻ.

Trước phiên bỏ phiếu ngày 12.5, Thủ tướng Hun Manet nói rằng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc sẽ bắt đầu trong năm nay vì "cần thiết phải tăng cường lực lượng để bảo vệ đất nước".

Năm 2006, Quốc hội Campuchia đã thông qua luật nghĩa vụ quân sự quy định người Campuchia từ 18 đến 30 tuổi phải phục vụ trong quân đội 18 tháng, dù luật này chưa được thực thi, theo AFP.

Luật mới tăng thời gian phục vụ lên hai năm, đồng thời giảm độ tuổi của tân binh nghĩa vụ xuống còn từ 18 đến 25 tuổi. Theo thông báo của Quốc hội Campuchia, toàn bộ 114 đại biểu đã bỏ phiếu thông qua luật nghĩa vụ quân sự mới.