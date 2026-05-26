Thế giới

Ông Hun Sen ký sắc lệnh ân xá cho cựu lãnh đạo đối lập Campuchia

Văn Khoa
26/05/2026 09:01 GMT+7

Quyền Quốc trưởng Campuchia Hun Sen đã ký ban hành sắc lệnh ân xá cho cựu lãnh đạo đối lập Kem Sokha, người đang thụ án 27 năm quản thúc tại gia vì tội phản quốc, theo tờ Khmer Times hôm nay 26.5.

"Ân xá cho bị cáo Kem Sokha, nam, sinh năm 1953, người bị kết án 27 năm tù theo bản án chung thẩm ngày 30.4.2026 của Tòa phúc thẩm Phnom Penh. Lệnh ân xá này chỉ áp dụng cho hình phạt chính và không áp dụng cho các bản án bổ sung", sắc lệnh hoàng gia ân xá cho ông Sokha nêu rõ.

Lệnh ân xá được ban hành trong bối cảnh người mẹ 101 tuổi của ông Sokha đang ốm nặng.

Ông Kem Sokha (phải) thăm mẹ ở ngoại ô Phnom Penh (Campuchia) vào ngày 25.5

Ảnh: AFP

Sau khi ký sắc lệnh, ông Hun Sen đã chỉ thị Thủ tướng Campuchia Hun Manet thi hành sắc lệnh hoàng gia ngay lập tức. Sau đó, ông Hun Manet đã đưa ra một thông điệp ngắn gọn, nói rằng động thái này là một bước nữa hướng tới việc tăng cường đoàn kết dân tộc.

Ông Pheng Heng, một trong những luật sư bào chữa cho ông Sokha, hoan nghênh lệnh ân xá, dùng những hình ảnh thi vị để diễn tả sự nhẹ nhõm do lệnh này mang lại.

Trước đó, một tòa án Campuchia vào tháng 3.2023 đã kết luận ông Sokha, đồng sáng lập đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP, đã bị giải thể), phạm tội âm mưu bí mật cấu kết với các thực thể bên ngoài để lật đổ chính quyền của cựu Thủ tướng Hun Sen. Khi đó, ông Sokha bị kết án 27 năm tù và lập tức bị quản thúc tại nhà, theo AFP.

Ông Kem Sokha đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc chống lại mình kể từ khi bị bắt vào năm 2017. Hai tháng sau khi ông Sokha bị bắt, tòa án tối cao Campuchia ra phán quyết giải thể CNRP.

Cựu lãnh đạo đối lập Campuchia kháng án tội phản quốc

Cựu lãnh đạo phe đối lập Campuchia Kem Sokha hôm nay 30.1 đã kháng cáo bản án 27 năm tù về tội phản quốc vì mưu toan lật đổ chính phủ của cựu Thủ tướng Hun Sen, theo AFP.

Hun Sen ký sắc lệnh ân xá cựu lãnh đạo đối lập Campuchia Kem Sokha tội phản quốc Quyền Quốc trưởng Campuchia Hun Sen Thủ tướng Campuchia Hun Manet
