Ông Huỳnh Văn Sơn được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An

Ngày 28.2, tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu đã bầu ông Huỳnh Văn Sơn, Giám đốc Sở KH-ĐT Long An, giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Huỳnh Văn Sơn được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An B.B

Ông Huỳnh Văn Sơn (49 tuổi, quê quán xã Thuận Mỹ, H.Châu Thành, Long An) có trình độ chuyên môn thạc sĩ chuyên ngành quản lý công. Ông từng giữ các chức vụ: Phó giám đốc phụ trách Sở Tài chính Long An; Giám đốc Sở KH-ĐT Long An.

Như vậy, thường trực UBND tỉnh Long An hiện có 4 người, gồm: ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch là ông Nguyễn Minh Lâm (thường trực), ông Phạm Tấn Hòa và ông Huỳnh Văn Sơn.



Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, trao quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Hồng Gấm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Hòa, giữ chức Phó chánh Thanh tra tỉnh Long An; thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1.3.2023.

Bổ nhiệm ông Trần Thanh Toản, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương), giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Công thương Long An; thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1.3.2023.