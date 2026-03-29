Ông Kim Jong-un giám sát thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29.3 cho hay ông Kim đã giám sát cuộc thử nghiệm động cơ mới được nâng cấp, chế tạo bằng vật liệu sợi carbon composite, có lực đẩy tối đa 2.500 kilonewton (kN). Thời gian hay địa điểm thử nghiệm không được tiết lộ.

KCNA dẫn lời ông Kim nói rằng cuộc thử nghiệm này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hiện đại hóa lực lượng chiến lược của Triều Tiên.

Truyền thông Triều Tiên ngày 29.3 công bố ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát buổi thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn ẢNH: REUTERS

Đây là lần thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy lớn đầu tiên của Triều Tiên kể từ lần thử vào tháng 9.2025, khi lực đẩy tối đa của động cơ được xác định là gần 2.000 kN. Động cơ này được đánh giá là phát triển để sử dụng cho tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20 đang trong quá trình phát triển.

Trong bản tin khác, KCNA thông tin ông Kim cũng đã thị sát trung tâm huấn luyện của lực lượng đặc nhiệm. Tại đây, ông nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị huấn luyện chuyên sâu trong thời bình để sẵn sàng cho tác chiến hiện đại, đồng thời nhà lãnh đạo cũng vạch ra kế hoạch tổ chức lại các đơn vị đặc nhiệm của đất nước.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói gì về xe tăng chủ lực mới của Triều Tiên?

Ông Kim Jong-un còn giám sát các cuộc thử nghiệm của loại xe tăng chiến đấu chủ lực vừa được Triều Tiên công bố gần đây. Ông tuyên bố hệ thống phòng thủ chủ động của xe tăng này có khả năng đánh chặn gần như tất cả các loại vũ khí chống tăng hiện có, khẳng định mấu xe tăng của Bình Nhưỡng “không có đối thủ” trên toàn cầu.