Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Kim Jong-un giám sát thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn

Bảo Hoàng
29/03/2026 08:59 GMT+7

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát đợt thử nghiệm động cơ tên lửa đẩy nhiên liệu rắn, đồng thời quan sát thử nghiệm mẫu xe tăng mới.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29.3 cho hay ông Kim đã giám sát cuộc thử nghiệm động cơ mới được nâng cấp, chế tạo bằng vật liệu sợi carbon composite, có lực đẩy tối đa 2.500 kilonewton (kN). Thời gian hay địa điểm thử nghiệm không được tiết lộ.

KCNA dẫn lời ông Kim nói rằng cuộc thử nghiệm này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hiện đại hóa lực lượng chiến lược của Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un giám sát thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn - Ảnh 1.

Truyền thông Triều Tiên ngày 29.3 công bố ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát buổi thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn

ẢNH: REUTERS

Đây là lần thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy lớn đầu tiên của Triều Tiên kể từ lần thử vào tháng 9.2025, khi lực đẩy tối đa của động cơ được xác định là gần 2.000 kN. Động cơ này được đánh giá là phát triển để sử dụng cho tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20 đang trong quá trình phát triển.

Trong bản tin khác, KCNA thông tin ông Kim cũng đã thị sát trung tâm huấn luyện của lực lượng đặc nhiệm. Tại đây, ông nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị huấn luyện chuyên sâu trong thời bình để sẵn sàng cho tác chiến hiện đại, đồng thời nhà lãnh đạo cũng vạch ra kế hoạch tổ chức lại các đơn vị đặc nhiệm của đất nước.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói gì về xe tăng chủ lực mới của Triều Tiên?

Ông Kim Jong-un còn giám sát các cuộc thử nghiệm của loại xe tăng chiến đấu chủ lực vừa được Triều Tiên công bố gần đây. Ông tuyên bố hệ thống phòng thủ chủ động của xe tăng này có khả năng đánh chặn gần như tất cả các loại vũ khí chống tăng hiện có, khẳng định mấu xe tăng của Bình Nhưỡng “không có đối thủ” trên toàn cầu.

Triều Tiên phản ứng với tin Nhật Bản tăng cường tên lửa tầm xa

Truyền thông CHDCND Triều Tiên cáo buộc Nhật Bản làm gia tăng rủi ro an ninh khu vực khi đẩy nhanh việc triển khai và phát triển các hệ thống tên lửa tầm xa.

Khám phá thêm chủ đề

Kim Jong-un tên lửa Triều Tiên xe tăng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận