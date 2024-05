Ông Kim Jong-un nói gì sau khi Triều Tiên phóng vệ tinh do thám thất bại?

Hãng thông tấn KCNA hôm nay 29.5 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố khả năng do thám không gian đóng vai trò rất quan trọng trong việc tự bảo vệ quốc gia trước các mối đe dọa của kẻ thù và Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc chiến sở hữu khả năng này.

"Sở hữu các vệ tinh do thám quân sự là nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường khả năng răn đe tự vệ quốc gia và bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia khỏi các mối đe dọa tiềm tàng… do sự khiêu khích và hành động quân sự của Mỹ", ông Kim Jong-un nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Học viện Khoa học Quốc phòng ở Bình Nhưỡng, trong ảnh do KCNA công bố ngày 29.5 Reuters

Ông Kim đã đưa ra tuyên bố trên trong chuyến thăm Học viện Khoa học Quốc phòng ở Bình Nhưỡng hôm 28.5, sau khi nỗ lực phóng vệ tinh do thám của Triều Tiên tối 27.5 đã thất bại do tầng đẩy đầu tiên của tên lửa mang vệ tinh phát nổ trong chuyến bay.

"Việc phóng vệ tinh do thám lần này không đạt được mục đích nhưng chúng ta sẽ không bị thất bại này làm cho nản lòng hay sợ hãi mà sẽ tăng cường nỗ lực. Qua thất bại lần này, chúng ta học hỏi được nhiều hơn và tiến xa hơn", ông Kim nhấn mạnh.



Dù thất bại, các chuyên gia nhận định cuộc phóng vệ tinh mới nhất của Triều Tiên đã cho thấy những bước tiến mới trong cuộc chạy đua vào vũ trụ của Bình Nhưỡng, với việc sử dụng động cơ mới chạy bằng oxy lỏng và dầu, theo Reuters.



Một chuyên gia cho rằng thiết kế đó cho thấy Nga có thể đã hỗ trợ chế tạo tên lửa và gọi đây là một "bước nhảy vọt lớn". Bình Nhưỡng và Moscow đã tăng cường đáng kể hợp tác quân sự kể từ hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tháng 9.2023, theo Reuters.

Trong tháng 11.2023, Triều Tiên phóng thành công một vệ tinh do thám vào quỹ đạo sau hai lần thử thất bại trước đó, có khả năng đã sử dụng hệ thống phóng mà Bình Nhưỡng đã phát triển cho tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Cũng theo KCNA, ông Kim Jong-un đưa ra tuyên bố mới như trên trước các nhà khoa học và kỹ sư của Học viện Khoa học Quốc phòng nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập. Học viện này là cơ quan quân sự chủ chốt điều hành chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Cuộc phóng vệ tinh tối 27.5 được thực hiện bởi một cơ quan riêng biệt phụ trách chương trình hàng không vũ trụ, theo KCNA.

Ông Kim chỉ trích Hàn Quốc vì đã lên án cuộc phóng vệ tinh mới của Triều Tiên, và cảnh báo Seoul đang "đùa với lửa" bằng cách phô trương sức mạnh và tiến hành cuộc tập trận có sự tham gia của máy bay chiến đấu.

Vài giờ sau khi cuộc phóng tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên vào tối 27.5, Hàn Quốc đã triển khai các máy bay chiến đấu, trong đó có chiến đấu cơ tàng hình F-35, để tiến hành "các cuộc tập trận tấn công" nhằm phô diễn sức mạnh.

Các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận riêng biệt trong tuần này ở điểm nóng gần giới tuyến biển phía tây của hai miền Triều Tiên, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ cũng như Hàn Quốc về phát ngôn mới của ông Kim Jong-un.