Ông Kim Sang-sik có yên tâm về hàng thủ đội tuyển Việt Nam?

N HỮNG BIẾN ĐỘNG HÀNG THỦ

Đội tuyển VN sẽ tập trung từ ngày 29.5 tới, với 23 cầu thủ được HLV Kim Sang-sik triệu tập chuẩn bị cho trận đấu trên sân Bukit Jalil của Malaysia ngày 10.6. Đây là chuyến làm khách có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đua tranh ngôi đầu bảng F với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Ở đợt hội quân này, ông Kim tiếp tục bỏ qua bộ 3 cầu thủ sinh năm 1993 gồm Văn Lâm, Ngọc Hải, Hùng Dũng đều từng đeo băng đội trưởng đội tuyển VN, trong khi Tấn Tài tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Điều này cho thấy nhà cầm quân sinh năm 1976 muốn ổn định hàng phòng ngự đội tuyển VN với bộ khung từ AFF Cup 2024. Tuy nhiên, các tính toán phải liệu theo con người có mặt. So với tháng 3, hàng phòng ngự của chúng ta có nhiều biến động khi thủ môn Nguyễn Filip, Xuân Mạnh và Bùi Hoàng Việt Anh tái xuất sau khi vắng mặt ở đợt tập trung trước vì những lý do khác nhau.

Quang Vinh (giữa), hiện có phong độ cao tại CLB CAHN, sẽ giúp ích rất lớn cho hàng thủ đội tuyển VN ẢNH: MINH TÚ

Theo chiều ngược lại, Văn Thanh tạm vắng mặt vì chấn thương, còn trung vệ trẻ Lý Đức mới bình phục chấn thương sẽ tập trung đội tuyển U.22 VN. Nhưng ở cánh trái đối diện, đội tuyển VN sẽ chào đón tân binh Cao Pendant Quang Vinh vừa nhận quốc tịch VN. Những biến động đó sẽ khiến ông Kim phải điều chỉnh để gia cố hàng thủ hiệu quả hơn. Về cơ bản, HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn hơn so với trận thắng Lào 5-1 mở màn vòng loại Asian Cup 2027 vừa qua. Tiến Anh vẫn đang tỏa sáng ở Thể Công Viettel trong khi Quang Vinh sẽ đem đến các giải pháp đáng chú ý cho biên trái. Xuân Mạnh, Nguyễn Filip và Việt Anh trở lại đều là những mảnh ghép chất lượng để HLV Kim Sang-sik tha hồ lắp ghép.

Đ Ề CAO SỰ ỔN ĐỊNH của đội tuyển

Việc CLB Công an Hà Nội (CAHN) cho những cầu thủ hay nhất tập trung đội tuyển VN, không đá 2 trận đấu bù với CLB Bình Dương (ngày 30.5) và CLB Bình Định (3.6) có ý nghĩa rất lớn. Hành động hào sảng này giúp HLV Kim Sang-sik sớm có đủ quân số từ ngày 31.5, khoảng 10 ngày trước khi gặp Malaysia. Rất may mắn là đến lúc này, ngoại trừ Văn Thanh thì phần lớn các ngôi sao hàng thủ của chúng ta đều đang có phong độ ấn tượng. Màn trình diễn đỉnh cao trong màu áo CLB CAHN của Nguyễn Filip hứa hẹn sẽ tạo ra sự ganh đua hấp dẫn với Đình Triệu trong khung gỗ. Ở biên trái sẽ là cuộc so kè thú vị giữa Văn Vĩ và Quang Vinh đang có phong độ rất cao vào cuối mùa bóng này. Bộ đôi Việt Anh - Xuân Mạnh sẽ giúp ông Kim thực sự an tâm về bộ 3 trung vệ có vai trò đặc biệt quan trọng che chắn khung thành và tham gia phát động từ dưới lên.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định: "Trận đấu với Malaysia có tính chất rất quan trọng, đội tuyển VN không được phép thua. Do vậy, HLV Kim Sang-sik sẽ tìm kiếm sự ổn định, bắt đầu từ hệ thống phòng ngự. Xét riêng ở hàng thủ, ông Kim đang có nhiều sự lựa chọn hơn hồi tháng 3, nhờ sự trở lại của nhiều gương mặt quen thuộc đã chứng minh năng lực. Thậm chí, tân binh Quang Vinh có thể đem đến những giải pháp bất ngờ, cho phép Văn Vĩ có thể thoải mái tự do dâng cao tấn công như ở CLB Nam Định".

Ông Xương dự đoán HLV Kim Sang-sik sẽ ưu tiên sự ổn định cho hàng thủ đội tuyển VN: "Nhìn bản danh sách chỉ có 2 cái tên mới nhưng giàu kinh nghiệm (Công Phượng, Quang Vinh - PV), có thể thấy ông Kim muốn ưu tiên sự ổn định. Đặc biệt hàng thủ đang quy tụ nhiều cầu thủ có phong độ cao sẽ là nền tảng xây dựng cách chơi chặt chẽ tại Malaysia. Những Nguyễn Filip - Đình Triệu hay Văn Vĩ - Quang Vinh nếu có cạnh tranh nhau nhưng đều đảm bảo sự ổn định chuyên môn và tâm lý để giúp đội tuyển VN đứng vững tại sân Bukit Jalil với hơn 8 vạn khán giả".