Ông Kim sẽ giúp đội tuyển Việt Nam sung mãn trở lại

N ỖI LO THỂ LỰC

Đội tuyển VN có buổi tập đầu tiên vào hôm qua (30.5), trên hành trình hướng đến trận gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Thời gian chuẩn bị của thầy trò HLV Kim Sang-sik cho cuộc so tài ở sân Bukit Jalil là 12 ngày. Đây là quãng thời gian không dài, trong bối cảnh nhà cầm quân người Hàn Quốc còn nhiều việc phải làm. Một trong số đó là cải thiện thể lực.

Đội tuyển VN có buổi tập đầu tiên vào chiều 30.5 ẢNH: MINH TÚ

Ở buổi tập chiều qua, đội tuyển VN vắng 6 cầu thủ, gồm Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh và Nguyễn Quang Hải (CLB Công an Hà Nội) và Nguyễn Tiến Linh, Võ Hoàng Minh Khoa (CLB Bình Dương), do nhóm cầu thủ này tham gia trận đá bù V-League tối 30.5 giữa CLB Bình Dương và Công an Hà Nội. Sáng nay (31.5), cả 6 gương mặt mới ở Hà Nội để hội quân. CLB Công an Hà Nội đồng ý nhả 4 trụ cột về sớm cho đội tuyển VN, không tham dự trận bù gặp Bình Định vào ngày 3.6.

Các tuyển thủ cần có sự chuẩn bị kỹ Ảnh: Minh Tú

Thể lực của các cầu thủ CLB Công an Hà Nội khiến HLV Kim Sang-sik phải tính toán kỹ càng, do đội bóng này cũng vừa thi đấu xong ASEAN Club Championship. CLB Công an Hà Nội đã chơi 3 đấu trường mùa này, với tổng số trận lên tới 35. Trong trận gặp CLB Hà Nội ở vòng 24, Quang Hải cùng đồng đội lộ rõ sự xuống dốc về thể lực, không còn đủ nhanh và dẻo dai để tranh chấp hiệu quả do phải "cày ải" liên tục.

Ngoài ra, 4 trụ cột đội tuyển VN gồm Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Văn Vĩ và Nguyễn Hai Long cũng gấp rút lên đường sang Malaysia để cùng đội Ngôi sao Đông Nam Á giao hữu với Manchester United (ngày 28.5), rồi lập tức trở về nước để tập trung cho trận gặp Malaysia. Các tuyển thủ còn lại cũng đã trải qua mùa giải căng thẳng, kéo dài, dẫn đến thể lực khó đạt điểm rơi trọn vẹn như tại AFF Cup 2024.

C HỜ LIỆU PHÁP CỦA THẦY K IM giúp đội tuyển mạnh mẽ

Đây không phải lần đầu, HLV Kim Sang-sik tiếp quản đội tuyển VN khi học trò rệu rã thể lực. Tháng 6.2024, ông Kim cũng từng nắm đội ở giai đoạn hạ màn và gặp rất nhiều khó khăn trong khâu xây dựng lối chơi, khi trong hầu hết buổi tập, các cầu thủ chỉ có thể tập cường độ vừa phải, không thể vắt sức cho các bài chiến thuật để chuyển mình sang lối chơi mới.

Phải đến tháng 11.2024, khi có 2 tuần huấn luyện tập trung ở Hàn Quốc, HLV Kim Sang-sik mới áp dụng được giáo án thể lực theo chuẩn K-League và từng bước ứng dụng triết lý.

Công Phượng lên đội tuyển sau 2 năm vắng bóng Ảnh: Minh Tú

Hai năm qua, đội tuyển VN đã giảm bớt các đợt tập trung dài hạn, để V-League vận hành bình thường, đồng thời các CLB trong nước có điều kiện tốt hơn khi tham gia giải đấu quốc tế. Những đợt huấn luyện chỉ kéo dài từ 10 đến 12 ngày, theo đúng lịch FIFA Days. HLV Kim Sang-sik sẽ không có dư dả thời gian để giải quyết triệt để vấn đề, mà chỉ có thể "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm". Sau 1 năm, ông Kim đã hiểu năng lực học trò và nắm bắt đặc thù bóng đá VN, nhằm chuẩn bị chiến lược kỹ càng cho từng đợt tập trung.

Ở buổi tập chiều qua, HLV Kim Sang-sik chủ yếu để cầu thủ tập thả lỏng, lấy lại cảm giác bóng và cảm quan không gian. Các bài tập thiên về giãn cơ, có cường độ vừa phải, giúp tinh thần toàn đội thoải mái. Do đội tuyển VN chuẩn bị ít ngày hơn đối thủ Malaysia, lại không có thời gian giao hữu, nên nhiều khả năng ông Kim vẫn sử dụng bộ khung nhân sự và lối chơi cũ, chỉ cải thiện những chi tiết nhỏ như phối hợp tấn công, chống bóng bổng (Malaysia có nhiều cầu thủ nhập tịch cao to) và duy trì cự ly đội hình hợp lý để tổ chức phản công.

Các bài tập sức bền và sức mạnh "hạng nặng" như trước thềm AFF Cup 2024 sẽ ít được áp dụng hơn. Tuy nhiên, với nhà cầm quân vốn đề cao sức chiến đấu và thể chất như Kim Sang-sik, đội tuyển VN vẫn sẽ được nhồi khối lượng tập luyện, nhưng chỉ khi toàn đội đã thích nghi được với cường độ tập luyện hiện tại. Tính toán bài tập và phương pháp phù hợp để cầu thủ không bị quá tải cơ bắp, nhưng vẫn giữ được guồng thi đấu, là trở ngại không nhỏ với thầy Kim. Nhưng, với ê kíp huấn luyện Hàn Quốc cùng giáo án hợp lý được cải tiến dựa vào năng lực từng cầu thủ, có thể tin đội tuyển VN sẽ đạt điểm rơi phong độ và thể lực tốt nhất vào ngày 10.6, khi đối đầu Malaysia tại "pháo đài" Bukit Jalil.