Ông Lại Thế Nguyên và ông Đỗ Minh Tuấn về hưu trước tuổi

Tại kỳ họp thứ 33 của HĐND tỉnh Thanh Hóa chiều 17.9, ông Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa (người đang được giao phụ trách điều hành hoạt động của HĐND tỉnh Thanh Hóa) đã thông tin về trường hợp ông Lại Thế Nguyên, nguyên Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và ông Đỗ Minh Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 17.9, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã bầu ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026, thay cho ông Đỗ Minh Tuấn

ẢNH: TỈNH ỦY THANH HÓA

Theo ông Lam, T.Ư đã cho ông Lại Thế Nguyên và ông Đỗ Minh Tuấn nghỉ hưu trước tuổi, kể từ ngày 12.9.

Về lý do tại sao HĐND tỉnh Thanh Hóa không thực hiện quy trình miễn nhiệm đối với chức danh do HĐND bầu, ông Lam cho biết, sau khi T.Ư cho ông Nguyên và ông Tuấn nghỉ hưu trước tuổi, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng khoản 6, điều 37 của luật Tổ chức chính quyền địa phương (được Quốc hội thông qua ngày 16.6) để báo cáo HĐND tỉnh mà không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm.

Sau khi ông Lại Thế Nguyên và ông Đỗ Minh Tuấn được cho nghỉ hưu trước tuổi, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều động, phân công thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ định giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong kỳ họp thứ 33 diễn ra chiều ngày 17.9, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã được HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026, thay cho ông Đỗ Minh Tuấn.