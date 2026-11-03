Ông Lê Hà Luân được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Sáng 3.11, tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Lê Hà Luân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: TRẦN THI

HĐND tỉnh Đồng Tháp đã xác nhận kết quả bầu ông Lê Hà Luân giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời, giao Thường trực HĐND tỉnh phối hợp các cơ quan liên quan hoàn tất thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định.

Ông Lê Hà Luân vừa được HĐND tỉnh Đồng Tháp bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: TRẦN THI

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh thống nhất cho ông Tô Hoàng Khương thôi giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Tô Hoàng Khương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Lê Hà Luân sinh năm 1978, quê xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Ông có trình độ thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành công trình trên đất yếu, kỹ sư xây dựng chuyên ngành kỹ thuật công trình.

Trước khi giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp sau sáp nhập, ông Lê Hà Luân từng đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cũ.