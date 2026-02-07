Ông Lê Hoài Trung: Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, công nghệ, phục vụ tăng trưởng

Ngày 7.2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung báo cáo tại hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên

Báo cáo chuyên đề về phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, tại Văn kiện Đại hội XIV, Đảng ta khẳng định: "Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại".

Theo ông Lê Hoài Trung, Đại hội XIV đã bổ sung nhiều nội hàm mới, rất quan trọng trong đường lối đối ngoại. Trong đó, nhấn mạnh mục tiêu phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước".

Thứ hai, bổ sung quan điểm "tự chủ chiến lược", "tự cường". Theo ông Lê Hoài Trung, đây là quan điểm chỉ đạo chung, rất quan trọng với đối ngoại; phù hợp với quy luật cách mạng Việt Nam.

"Chúng tôi quan niệm rằng đây vừa là sự thích ứng chủ động của ta trước bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay, và cũng là sự đúc kết từ bài học kinh nghiệm trong thời gian qua", ông Lê Hoài Trung nêu rõ.

Nội hàm mới nữa là khẳng định vai trò, sứ mệnh của đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên.

Ông Lê Hoài Trung cũng cho biết, trong kỷ nguyên mới, đối ngoại phải thể hiện rõ tâm thế mới, khát vọng mới của dân tộc Việt Nam sau 40 năm đổi mới, phải góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm mà Đảng ta đã đề ra và mong ước của Bác Hồ là đưa Việt Nam "sánh vai các cường quốc năm châu".

Theo đó, để tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước, đối ngoại trong kỷ nguyên mới cần góp phần giữ vững môi trường hòa bình, nhận diện và hóa giải các nguy cơ xung đột, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, tranh thủ thời cơ, củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi cho đất nước, tạo dựng các khuôn khổ quan hệ bền vững, có chiều sâu, ổn định, thực chất với các đối tác; định vị đất nước một cách có lợi nhất trong trật tự thế giới mới.

Thứ hai là chủ động phát huy vai trò đi trước, mở đường trong việc tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để phục vụ các lợi ích an ninh, phát triển của đất nước, đóng góp thiết thực cho mở rộng không gian phát triển, kiến tạo cơ hội mới, 3 đột phá chiến lược và các chuyển đổi quan trọng của đất nước. Đặc biệt, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên từ sau Đại hội XIV.

Thứ ba, góp phần nâng cao vị thế, uy tín, hình ảnh đất nước trên trường quốc tế; huy động được sự ủng hộ, tin tưởng, giúp đỡ và đồng hành của bạn bè, đối tác quốc tế đối với vai trò, vị thế lớn hơn của Việt Nam trên trường quốc tế trong kỷ nguyên mới.

Xây dựng trụ sở, trang thiết bị đối ngoại hiện đại

Để triển khai các định hướng nói trên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh kiến nghị khẩn trương thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối đối ngoại Đại hội XIV. Trong đó, tập trung hoàn thiện các quy định của Đảng về triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế, trong đó có việc triển khai hiệu quả Quy chế 392 về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.

Nghiên cứu hình thành các cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế để bảo đảm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Ông Lê Hoài Trung cũng kiến nghị đẩy mạnh xây dựng và triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới trên 3 trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân và tất cả các lĩnh vực của công tác đối ngoại.

Cụ thể, mở rộng hơn nữa mạng lưới quan hệ hợp tác không chỉ với các đối tác truyền thống là các quốc gia, tổ chức mà với cả các đối tác mà đất nước đang có nhu cầu (như các tập đoàn công nghệ lớn, đặc biệt về các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, lượng tử, bán dẫn…), đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, thực chất, ổn định, hiệu quả. Khai thác tối đa nội hàm khuôn khổ các quan hệ đã được xác lập, đặc biệt về huy động nguồn lực cho phát triển.

Đẩy mạnh ngoại giao phục vụ phát triển, trọng tâm là ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững; phục vụ tăng trưởng 2 con số, 4 chuyển đổi lớn (chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi mô hình tăng trưởng/phát triển), đặc biệt là các dự án lớn về kết nối hạ tầng, điện hạt nhân, 2 trung tâm tài chính quốc gia, 11 nhóm công nghệ chiến lược.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh bố trí nguồn lực phù hợp cho đối ngoại tương xứng với thế và lực mới của đất nước và yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới; phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ nguồn lực dành cho đối ngoại tương đương mặt bằng chung của các nước ASEAN dẫn đầu. Cùng đó, xây dựng hạ tầng đối ngoại hiện đại về trụ sở, trang thiết bị; cơ sở dữ liệu an ninh, an toàn theo khung kiến trúc số của ngành ngoại giao.

Ông Lê Hoài Trung cũng kiến nghị xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp trên cả 3 trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp hiệu quả, đồng bộ giữa các ban, bộ, ngành, tỉnh thành, địa phương, giữa các lực lượng làm công tác đối ngoại như đối ngoại Quốc hội, đối ngoại Quốc phòng, đối ngoại Công an nhân dân, đối ngoại địa phương... và cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước trong triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế.