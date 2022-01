Ông Lê Minh Trí: 'Không để người dân căng thẳng dẫn đến khiếu nại, kiện cáo'

Ngày 14.1, Viện KSND TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2022.

Tình hình tội tham nhũng, chức vụ tăng

Theo báo cáo của Viện KSND TP.HCM (VKS), trong năm 2021, VKS đã thụ lý kiểm sát giải quyết 13.284 nguồn tin về tội phạm, khởi tố mới 8.343 vụ án hình sự, giảm 1.681 vụ so với năm 2020. Trong đó, chủ yếu giảm về các tội phạm ma túy, xâm phạm sở hữu, trật tự an toàn xã hội; tội “trộm cắp tài sản” giảm 873 vụ; tội “tàng trữ trái phép chất ma túy giảm 208 vụ; tội “cướp giật tài sản” giảm 206 vụ và tội “cố ý gây thương tích” giảm 179 vụ…

Đồng thời, VKS đã kiểm sát giải quyết 38.791 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình; 6.222 vụ, việc kinh doanh, thương mại, khiếu kiện hành chính… Số vụ giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, một số loại tội phạm tăng, như tội phạm về kinh tế, môi trường tăng 6 vụ, tội tham nhũng, chức vụ tăng 9 vụ; tội “tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam” tăng 7 vụ và một số loại tội phạm liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 được phát hiện, khởi tố tăng.

Nguyên nhân, các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội qua mạng trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội và các cơ quan bảo vệ pháp luật cũng tăng cường phối hợp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đội ngũ kiểm sát viên nâng cao về năng lực, chuyên môn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện KSND tối cao, nhận định trong năm 2021, một số loại tội phạm giảm, một số loại tội phạm khác lại tăng. Tuy nhiên, việc giảm này là do siết mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

“Quy luật của tội phạm dù kinh tế xã hội khó khăn hay thuận lợi thì tình hình tội phạm vẫn tăng. Vì vậy, chúng ta phải tham gia vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, phấn đấu để kiểm soát tội phạm, đặc biệt là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, gây bức xúc xã hội”, ông Lê Minh Trí nhấn mạnh.





Theo ông Trí, TP.HCM là thành phố lớn với 13 triệu dân nên sẽ có vụ án, vụ việc lớn có tính chất phức tạp hơn cả địa phương khác. Đặc biệt là tình trạng xuất hiện các loại tội phạm mới. Vì vậy, ông Trí đề nghị Viện KSND hai cấp tại TP.HCM đào tạo cán bộ thích ứng, nâng cao chuyên môn để đối đầu để giải quyết.

Bên cạnh đó, ông Trí cũng lưu ý, TP.HCM về tính chất, quy mô kinh tế là đầu tàu của đất nước. Dịch Covid-19 xảy ra thời gian dài đã gây bức xúc và phát sinh tranh chấp và những năm gần đây, tỷ lệ án dân sự, hành chính và kinh doanh thương mại tăng 10 - 15% với tính chất, quy mô các vụ tranh chấp lớn hơn rất nhiều.

Ông Trí nhấn mạnh, việc xử án hình sự thì có khung, điều khoản, còn xử án dân sự gây nhiều bức xúc, đã xảy ra nhiều vụ uống thuốc tự tử, nhảy lầu tự tử. Ông Trí yêu cầu đội ngũ kiểm sát viên nâng cao về năng lực, chuyên môn và cả phẩm hạnh, đạo đức nghề nghiệp. Ngoài ra, nâng chất lượng bài phát biểu, đảm bảo lý lẽ thuyết phục hơn để bảo vệ công bằng, lẽ phải và làm giảm đi sự bức xúc của xã hội. Vì nếu không đào tạo, nhắc nhở sẽ góp phần cho ra bản án mà xã hội bức xúc, không công bằng.

"Nhiều vụ án đất đai không đơn giản, gây nhiều bức xúc cho người dân. Một quyết định hành chính thôi đã thay đổi giá trị tài sản rất lớn quyền sử dụng đất. Một miếng đất thổ cư chỉ cần văn bản thay đổi thì giá trị lên ngay tức thì. Nên chúng ta phải hiểu rõ về luật, quản lý hành chính, quản lý nhà nước về đất đai. Thực tiễn, đã có người dân căng thẳng, không thể chấp nhận và dẫn đến khiếu nại, kiện cáo", Viện trưởng Viện KSND tối cao nói.

Ngoài ra, ông Trí yêu cầu cơ quan VKS phải bổ sung, cập nhật kiến thức liên quan đến tranh chấp dân sự, hành chính và kinh doanh thương mại. Trong án hành chính, cần phải giải quyết tốt khiếu nại ban đầu, phải tham mưu kịp thời, điều chỉnh cho công bằng.

Tham dự hội nghị, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu về tình hình tội phạm, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp, có thể xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, tranh chấp dân sự, hành chính, kinh tế. Với chức năng của VKS là thực hành quyền công tố tại tòa và kiểm sát các hoạt động tư pháp, ông Mãi đề nghị VKS thực hiện tốt tăng cường trách nhiệm công tố, đảm bảo điều tra, thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và xử lý kịp thời các vụ án hình sự nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, các vụ khiếu kiện đông người, các “điểm nóng”, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.