'Ông lớn' giảm lãi vay cho bất động sản, sản xuất

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng kinh doanh bất động sản tối đa 3%/năm. Theo đó, những khách hàng có dư nợ vay kinh doanh bất động sản tại thời điểm 31.1 gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19 hoặc do ảnh hưởng bởi kinh tế vĩ mô sẽ được Agribank xem xét áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất. Cụ thể, khoản vay kinh doanh bất động sản có thể được điều chỉnh giảm lãi suất tối đa 3%/năm so với lãi suất cho vay đang áp dụng nhưng không thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn 12 tháng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường theo quy định của Agribank trong từng thời kỳ. Thời gian thực hiện điều chỉnh lãi suất tối đa đến 31.12 và thời gian áp dụng lãi suất điều chỉnh kéo dài từ 31.1.2023 đến hết 31.12.2024.

Ngoài ra, Agribank tiếp tục dành hơn 100.000 tỉ đồng trong năm 2023 để triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất đối với khách hàng doanh nghiệp, khách hàng xuất nhập khẩu, ngành y tế, ngành giáo dục; giảm lãi suất đối với các đối tượng khách hàng thuộc lĩnh vực ngành nghề gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh…

Trước đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) triển khai gói tín dụng 100.000 tỉ đồng phục vụ nhu cầu đời sống và sản xuất kinh doanh như mua nhà, ô tô, tiêu dùng của khách hàng cá nhân. Lãi suất cho vay từ 10,3%/năm trong 12 tháng đầu tiên, hay 10,9%/năm trong 18 tháng giải ngân đầu (cho khách hàng mua vay nhà ở). Ngoài ra, khách hàng vay mua nhà còn có thể được giảm thêm từ 0,2 - 0,4% lãi vay khi đáp ứng một số điều kiện của ngân hàng như trả lương qua ứng dụng BIDV Home hoặc khách hàng trả lương qua BIDV; mua nhà trên các địa bàn Hà Nội, TP.HCM… Đồng thời, BIDV dành 30.000 tỉ dồng cho vay sản xuất kinh doanh với lãi suất 8%/năm đối với kỳ hạn dưới 6 tháng hoặc 9%/năm kỳ hạn từ 6 - 12 tháng.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) cũng vừa công bố dành 10.000 tỉ đồng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) mới phát triển hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2023 vay với lãi suất từ 7%/năm. Các khoản vay có kỳ hạn 6 tháng dành cho các doanh nghiệp lần đầu vay vốn tại Vietinbank hoặc chưa giải ngân khoản vay trong vòng 6 tháng qua. Mức lãi suất cho vay 7% cao hơn lãi suất huy động của nhà băng này từ 1 - 2%/năm ở kỳ hạn dưới 6 tháng, dao động từ 4,9 - 6%/năm.