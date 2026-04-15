'Ông lớn' hàng hải góp vốn đầu tư siêu cảng Cần Giờ

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông 2026 ngày 15.4, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), ông Nguyễn Cảnh Tĩnh, Chủ tịch HĐQT VIMC, cho biết, phương án góp vốn lập liên danh đầu tư "siêu cảng" Cần Giờ đã được UBND TP.HCM thông qua.

Theo đó, VIMC góp 36% (gần 7.000 tỉ đồng), Cảng Sài Gòn góp 15% (khoảng 2.900 tỉ đồng); đối tác nước ngoài (TiL) nắm 49% vốn điều lệ.

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đặt tại cù lao Gò Con Chó, xã Thạnh An, TP.HCM, nhằm xây dựng và phát triển cảng trung chuyển quốc tế, bao gồm dịch vụ khai thác cảng container và các dịch vụ liên quan.

Quy mô đầu tư đề xuất cho phép tiếp nhận tàu mẹ có trọng tải lên đến 250.000 DWT, với tổng chiều dài cầu cảng chính khoảng 7,2 km. Công suất thiết kế đạt khoảng 16,9 triệu TEU/năm. Tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 571 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 128.872 tỉ đồng.

Dự án được triển khai theo hai giai đoạn: giai đoạn 1 (đến năm 2030) hoàn thành đầu tư ít nhất hai cầu cảng. Giai đoạn 2 (đến năm 2050) hoàn thiện các hạng mục còn lại theo tiến độ mục tiêu hoạt động. Thời gian hoàn thành toàn bộ dự án dự kiến trong vòng 20 năm kể từ khi được bàn giao đất và mặt nước.

Theo ông Lê Anh Sơn, Tổng giám đốc VIMC, doanh nghiệp này sẽ cân đối cơ cấu vốn đầu tư phù hợp với khả năng huy động nguồn lực nhằm bảo đảm hiệu quả, đồng thời bảo toàn và phát triển vốn.

Khẳng định không cạnh tranh xung đột với các cảng trong khu vực như Cái Mép - Thị Vải, ông Sơn cho hay, cảng Cần Giờ được định hướng trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế, cạnh tranh với các cảng quốc tế.

"Các hãng tàu lựa chọn cảng dựa trên các tiêu chí như an toàn, hiệu quả, mức độ xanh hóa, năng suất và chi phí hợp lý. Mục tiêu là xây dựng cảng Cần Giờ trở thành 'cảng 5 sao' với năng lực cạnh tranh cao", ông Sơn nêu.

Lãnh đạo VIMC cũng cho biết, trong bối cảnh sản lượng hàng hóa qua cảng biển Việt Nam tiếp tục tăng, việc đầu tư thêm các cảng tại khu vực trọng điểm là xu hướng tất yếu, nhằm đón đầu sự dịch chuyển từ cảng sông sang cảng nước sâu và phục vụ tàu lớn. Nếu cảng Cần Giờ đi vào hoạt động, một lượng hàng trung chuyển trong khu vực sẽ được thu hút về, không gây xung đột với các cảng hiện hữu.

Giá nhiên liệu tăng gấp 3 lần, áp lực lên vận tải biển

Thông tin thêm về áp lực giá nhiên liệu do xung đột tại Trung Đông, ông Lê Anh Sơn cho biết, giá nhiên liệu tăng mạnh gấp 3 lần, gây áp lực lớn lên chi phí khai thác đội tàu. Dự báo xu hướng tăng giá nhiên liệu sẽ kéo dài đến hết quý 2 năm nay.

Hiện chi phí nhiên liệu hiện chiếm khoảng 20 - 30% chi phí khai thác tàu biển. Khi giá dầu tăng mạnh, hiệu quả kinh doanh bị ảnh hưởng nếu giá cước chưa kịp điều chỉnh. Tác động này đặc biệt lớn đối với các tuyến vận tải dài và các hợp đồng chưa có cơ chế bù giá nhiên liệu.

Ngoài ra, các loại chi phí như bảo hiểm chiến tranh, phụ phí rủi ro, an ninh và chi phí chuyển hướng hành trình cũng gia tăng.

Các doanh nghiệp dịch vụ cảng biển và logistics cũng chịu áp lực khi chi phí nhiên liệu tăng 40 - 51%, kéo theo chi phí vận tải và chuỗi dịch vụ tăng cao. Nhiều khách hàng xuất nhập khẩu có xu hướng giãn tiến độ, dẫn đến sản lượng giảm. Một số đơn vị của VIMC ghi nhận khách hàng lớn giảm hoặc tạm ngừng nhập hàng trong thời gian ngắn; hàng hóa bị ùn ứ tại cảng do chưa thống nhất được mức giá dịch vụ mới.