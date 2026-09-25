    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Chính trịSự kiện

    Ông Lương Hoàng Thái làm Thứ trưởng Bộ Công thương

    Thu Hằng
    Thu Hằng
    Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Lương Hoàng Thái, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương.

    Ngày 24.9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1836/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công thương

    Ông Lương Hoàng Thái làm Thứ trưởng Bộ Công thương- Ảnh 1.

    Ông Lương Hoàng Thái tân Thứ trưởng Bộ Công thương.

    ẢNH: BÁO CÔNG THƯƠNG

    Theo đó, ông Lương Hoàng Thái, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương.

    Ông Lương Hoàng Thái (53 tuổi), quê Quảng Ngãi, có trình độ cử nhân kinh tế ngoại thương, thạc sĩ kinh doanh quốc tế và cao cấp lý luận chính trị.

    Trong quá trình công tác, ông Thái có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực chính sách thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế, trước khi giữ chức Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại.

    Ông bắt đầu công tác tại Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Thương mại) từ tháng 1.1996. Từ tháng 2.2003 đến tháng 11.2010, ông giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên.

    Từ tháng 11.2010 đến tháng 2.2025, ông là Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công thương). Trong thời gian này, ông tham gia công tác đàm phán và triển khai nhiều hiệp định thương mại tự do của Việt Nam. 

    Từ tháng 3.2025, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương).

    Trước đó, ngày 4.9, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Sơn, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương.

    Ngày 18.9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố các quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công thương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

    Như vậy, sau các thay đổi nhân sự gần đây, lãnh đạo Bộ Công thương hiện gồm: Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng và các Thứ trưởng Phan Thị Thắng, Trương Thanh Hoài, Nguyễn Việt Sơn và Lương Hoàng Thái.

    Tin liên quan

    Bộ Công thương có tân thứ trưởng

    Bộ Công thương có tân thứ trưởng

    Chiều 6.9, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Sơn, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công thương.

    Khám phá thêm chủ đề

    Bộ Công thương Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái thủ tướng nhân sự mới

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận