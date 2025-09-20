Ông Macron sẽ trình bằng chứng gì để chứng minh vợ không phải đàn ông?

Theo báo The Guardian, luật sư đại diện vợ chồng Tổng thống Macron cho biết họ sẽ làm điều này trong vụ kiện nhà hoạt động cánh hữu người Mỹ Candace Owens về hành vi phỉ báng.

Tổng thống Macron và vợ đã đệ đơn kiện bà Owens và doanh nghiệp của bà vào tháng 7, trong đó cho biết họ liên tục bị tấn công phỉ báng trên nền tảng truyền thông của bà Owens, qua đó bà Owens nâng cao hình ảnh, thu hút thêm khán giả và kiếm tiền.

Năm 2024, bà Owens tuyên bố sẽ “đặt cược toàn bộ danh tiếng nghề nghiệp của mình vào việc chứng minh bà Brigitte Macron thực chất là một người đàn ông”, tên là Jean-Michel Trogneux. Kể từ đó bà Owens đã tiếp tục đưa ra cáo buộc này, bao gồm cả trong một loạt podcast gồm 8 phần.

Luật sư của gia đình Macron, ông Tom Clare, thuộc công ty luật Clare Locke, nơi đã thắng nhiều vụ kiện phỉ báng nổi tiếng, chia sẻ với podcast Fame under Fire của BBC rằng bà Brigitte Macron cảm thấy những cáo buộc này “vô cùng đáng lo ngại” và đang “gây mất tập trung” đối với tổng thống Pháp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron ẢNH: REUTERS

Ông Clare nói: “Lời khai của chuyên gia sẽ được đưa ra, mang tính khoa học”. Ông không tiết lộ nội dung lời khai, nhưng cho biết cặp đôi đã sẵn sàng chứng minh đầy đủ, “cả chung chung lẫn từng cá nhân”, rằng những cáo buộc này là sai sự thật.

Luật sư này cho biết: “Đó là một quá trình mà bà [Brigitte Macron] sẽ phải tự mình trải qua một cách rất công khai. Nhưng bà ấy kiên quyết làm những gì cần thiết để làm sáng tỏ sự việc”. Ông nói thêm rằng những bức ảnh phu nhân Brigitte Macron mang thai và nuôi dạy con sẽ được công bố.

Vụ kiện của gia đình Macron nêu rõ ông Trogneux là anh trai của bà Brigitte và sống ở Amiens, miền bắc nước Pháp, nơi ông lớn lên cùng Brigitte và bốn anh chị em khác. Ông đã tham dự lễ nhậm chức tổng thống của Emmanuel Macron vào năm 2017 và 2022.

Bà Brigitte Macron, 72 tuổi, hơn tổng thống Pháp 24 tuổi. Bà có ba người con từ cuộc hôn nhân trước, sinh năm 1975, 1977 và 1984, và bảy người cháu. Tin đồn bà sinh ra là nam giới lần đầu tiên lan truyền ở Pháp vào năm 2021. Sau đó, bà Brigitte và ông Trogneux đã kiện hai blogger Amandine Roy và Natacha Rey và thắng kiện.

Vụ kiện chống lại bà Owens cáo buộc nhà hoạt động này “đã bỏ qua tất cả các bằng chứng đáng tin cậy” mà tiếp tục dựa vào thông tin từ những kẻ nổi tiếng về thuyết âm mưu hoặc phỉ báng.

Luật sư của bà Owens đã phản hồi bằng một động thái bác bỏ, lập luận rằng đơn kiện lẽ ra không nên được nộp lên tòa án bang Delaware, nơi doanh nghiệp của bà được thành lập, vì nó không liên quan đến họ. Bà Owens khẳng định vẫn giữ nguyên cáo buộc của mình.