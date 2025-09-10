Tổng thống Pháp chọn bộ trưởng quốc phòng làm thủ tướng

Reuters đưa tin Tổng thống Macron đã sớm chọn ra người kế nhiệm cựu Thủ tướng Pháp Francois Bayrou, sau khi ông Bayrou bị phế truất do cuộc bỏ phiếu tín nhiệm và đã nộp đơn từ chức vào ngày 9.9.

Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo ông Macron đã đề nghị ông Lecornu trao đổi với các đảng phái chính trị trong quốc hội, nhằm thông qua được dự luật ngân sách quốc gia vốn đang bế tắc.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Sebastien Lecornu gặp nhau hồi tháng 7 ẢNH: AFP

Viết trên mạng xã hội X, ông Lecornu nêu rằng Tổng thống Macron đã giao nhiệm vụ xây dựng một chính phủ có định hướng rõ ràng, đó là bảo vệ nền độc lập và sức mạnh của đất nước, phục vụ nhân dân Pháp, ổn định chính trị và thể chế.

“Tôi muốn cảm ơn ông ấy (Macron) vì sự tin tưởng mà ông đã dành cho tôi khi bổ nhiệm tôi làm thủ tướng”, ông Lecornu viết.

Với diễn biến mới nhất, ông Lecornu, 39 tuổi, sẽ trở thành thủ tướng thứ 5 của Pháp trong chưa đầy 2 năm. Quá trình chuyển giao quyền lực chính thức cho tân thủ tướng sẽ diễn ra vào hôm nay 10.9.

Chủ nhân Điện Elysee thường dành nhiều thời gian xem xét lựa chọn thủ tướng tiếp theo. Song, đợt bổ nhiệm lần này được thực hiện gấp rút trong ngày 9.9 do nguy cơ bất ổn chính trị và tài chính, theo AFP.

Điện Elysee nêu rằng Tổng thống Macron tự tin chính phủ của ông Lecornu sẽ đạt được thỏa thuận giữa các phe phái chính trị, trong khi vẫn tôn trọng lập trường của mỗi bên.

Ông Sebastien Lecornu được đánh giá người có lập trường cánh hữu. Do đó, việc bổ nhiệm ông đã bị các đảng cánh tả chỉ trích và kêu gọi biểu tình phản đối vào ngày 10.9.

Đảng cực tả Nước Pháp bất khuất (France Unbowed) nói sẽ đệ trình yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm với ông Lecornu, tuy nhiên đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (RN) cho biết sẽ hợp tác với tân thủ tướng trong vấn đề ngân sách.

Ưu tiên trước mắt của ông Lecornu sẽ là tạo ra sự đồng thuận về dự luật ngân sách cho năm 2026, nhiệm vụ mà ông Bayrou đã thất bại. Ông Bayrou đã vận động cắt giảm chi tiêu sâu rộng để kiềm chế thâm hụt ngân sách, vốn đã gấp đôi mức trần theo quy định của Liên minh châu Âu (EU) là 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).