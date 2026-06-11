Ông ngoại bất ngờ tặng quà cho 'cháu gái rượu' sau giờ thi toán

Theo ghi nhận của Thanh Niên, chiều 11.6, sau khi kết thúc môn thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhiều thí sinh rời điểm thi Trường THCS Trưng Vương (P.Cửa Nam, Hà Nội) với tâm trạng rạng rỡ và nhẹ nhõm.

Trang Phương Linh ( bên phải) và Nguyễn Thảo Hiền (học sinh Trường THPT Việt Đức) ẢNH: TUẤN MINH

Đánh giá về đề thi toán năm nay, hai thí sinh Phương Linh và Nguyễn Thảo Hiền (học sinh Trường THPT Việt Đức) đều đồng tình cho rằng "dễ thở" hơn so với năm ngoái cũng như các đề khảo sát của Sở GD-ĐT Hà Nội và của trường. Thảo Hiền nhận định sự thay đổi rõ nét nhất nằm ở phần câu hỏi đúng sai và câu hỏi trả lời ngắn.

"Bình thường đề của sở hoặc của trường, phần trả lời ngắn chúng em chỉ làm được 1 - 2 câu, nhưng lần này làm được nhiều hơn hẳn, phải 3 - 4 câu trong tổng số 6 câu", nữ sinh chia sẻ.

Mặc dù vẫn còn một số ý khó mang tính phân loại ở phần đúng sai (như các ý D), nhưng nhìn chung, đề thi được đánh giá là vừa sức. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cả hai nữ sinh đều rất tự tin vào kết quả của mình.

Phương Linh nhắm đến mục tiêu từ 8 điểm trở lên để xét tuyển vào Học viện Ngoại giao, trong khi Thảo Hiền (đã có định hướng du học) thì tự tin "9 điểm là khiêm tốn" và xem kỳ thi như một cơ hội để thử sức bản thân.

Ông ngoại tự tay chuẩn bị bó hoa tươi thắm, động viên "cháu gái rượu" sau môn thi Toán

Cùng chung tâ m trạng, hai nam sinh Nguyễn Văn Kiên và Trần Khôi Nguyên (học sinh Trường THPT Việt Đức) đã có những chia sẻ hóm hỉnh với phóng viên khi cho rằng đề thi "dễ sống hơn, bơi dễ hơn, nước không sâu" so với độ khó của năm ngoái.

Nguyễn Văn Kiên (bên trái) và Trần Khôi Nguyên (học sinh Trường THPT Việt Đức) ẢNH: TUẤN MINH

Văn Kiên cho biết, điểm sáng nằm ở phần câu hỏi trả lời ngắn, tuy vẫn nhiều chữ nhưng nội dung lại "dễ thở" hơn đáng kể. Với sự tự tin về bài làm của mình, Kiên nắm chắc trong tay 9,5 điểm để hiện thực hóa mục tiêu trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trong khi đó, người bạn đồng hành Trần Khôi Nguyên vốn đã có dự định đi du học cũng hoàn thành tốt bài thi và khiêm tốn dự đoán mình đạt 9 điểm. Cả hai em đều đồng tình rằng chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản và cẩn thận trong quá trình làm bài, thí sinh hoàn toàn có thể "ăn trọn" điểm số ở các phần thi còn lại.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ là thử thách với các sĩ tử mà còn là khoảng thời gian đong đầy cảm xúc của các gia đình. Hình ảnh ông ngoại Trần Duy Phúc (P.Cửa Nam, Hà Nội) cẩn thận ôm bó hoa tươi tự làm đứng đợi cháu gái trước cổng trường khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Ông Phúc tặng hoa cháu gái ẢNH: TUẤN MINH

Chia sẻ với Thanh Niên, cháu ngoại của ông Phúc, thí sinh Nguyễn Bảo Trâm (học sinh Trường THPT Việt Đức), cho biết đang ấp ủ nguyện vọng xét tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Còn ông Phúc thì tâm sự về lý do tặng hoa sớm cho cháu gái: "Lẽ ra, theo kế hoạch, tôi định sáng mai thi xong mới tặng cháu. Nhưng sợ thời tiết thất thường, cũng để tạo sự bất ngờ nên chiều nay tôi tặng hoa luôn để động viên cháu. Tôi có mỗi một đứa cháu gái rượu nên rất quan tâm".

Trước đó, vào buổi sáng thi môn ngữ văn, ông Phúc cũng đã dặn dò cháu gái cố gắng làm bài thật tốt nhưng giữ tâm lý thoải mái.

"Thầy giáo TikTok" giải đề trước cổng trường ngay sau buổi thi kết thúc

Trong khi đó, tại điểm thi Trường THCS &THPT Lương Thế Vinh (P.Yên Hòa, Hà Nội), đa phần các thí sinh đánh giá năm nay đề thi vừa sức. Là người đầu tiên ra khỏi điểm thi, Nguyễn Thái Lâm (Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) cho hay, đề toán năm nay ở mức trung bình khá so với các bạn có học lực tốt.

Thái Lâm rạng rỡ ra khỏi phòng thi ẢNH: ĐÌNH HUY

Tuy nhiên, ở phần trả lời ngắn có một số câu khá đặc biệt, mang tính nâng cao và phân hóa rất cao. Thái Lâm dự đoán mình đạt khoảng 6 - 7 điểm và dự định xét tuyển vào ngành truyền thông đa phương tiện, Trường đại học Thăng Long.

Các thí sinh vui mừng khoe với gia đình đề toán dễ thở ẢNH: ĐÌNH HUY

Cũng tại điểm thi Trường THCS &THPT Lương Thế Vinh vào chiều cùng ngày, khi các học sinh đang ra về thì xuất hiện một thầy giáo (thầy Tân) đứng giải đề và phát trực tiếp trên mạng xã hội TikTok thu hút sự quan tâm lớn của phụ huynh và thí sinh.

Chia sẻ với phóng viên, ông Tân cho biết, bản thân là nguyên giáo viên của Trường phổ thông liên cấp Đa Trí Tuệ, hiện nay công tác tại một trung tâm giáo dục tại Hà Nội. Đây là lần thứ 2 ông Tân chọn cách giải đề toán ở điểm thi thay vì trung tâm như mọi khi.

"Tôi thích không khí này để nhìn các bạn ra khỏi phòng thi và trao đổi trực tiếp. Như vậy vừa hòa chung không khí, vừa thời sự hơn là ngồi một chỗ nhận đề qua mạng", ông Tân nói.

Ông Tân phát trực tiếp cách giải đề trên TikTok có hơn 1.000 lượt xem trực tiếp ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo ông Tân, đề thi toán năm nay có phần "dễ thở" hơn so với năm ngoái. Dù cấu trúc vẫn bám sát với các câu hỏi đúng - sai, trả lời ngắn về xác suất có điều kiện, tích phân hay hình học y hệt năm trước, nhưng mức độ khó đã được giảm nhẹ đáng kể.

"Năm nay, tôi vẫn chưa thấy câu hỏi mang tính "chốt chặn" để lấy điểm 10 tuyệt đối. Khả năng cao phổ điểm sẽ được cải thiện, đặc biệt là các mức điểm 8, 9 và điểm 10 sẽ xuất hiện rất nhiều, có thể nhiều hơn năm ngoái", ông Tân đánh giá.