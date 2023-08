Ông Nguyễn Cao Trí sẽ nộp lại hơn 40 triệu USD chiếm đoạt từ bà Trương Mỹ Lan

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 chiều nay 5.8, phóng viên đã đề nghị làm rõ thông tin liên quan tới ông Nguyễn Cao Trí xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, sau khi ông này bị Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng ngăn chặn các giao dịch liên quan đến nhà đất.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an NHẬT BẮC

Trả lời câu hỏi này, trung tướng Tô Ân Xô cho biết, ngày 15.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí (53 tuổi) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 175 bộ luật Hình sự.

Theo báo cáo của cơ quan CSĐT, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Công ty An Đông (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Cơ quan CSĐT phát hiện bà Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với ông Nguyễn Cao Trí.

Bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Nguyễn Cao Trí hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh. Khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Trí.

Theo trung tướng Xô, ông Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ, chứng cứ bà Lan chuyển hơn 40 triệu USD với mục đích chiếm toàn bộ số tiền trên.

Tại cơ quan điều tra, ông Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan CSĐT cũng đã kê biên, phong tỏa tài sản của ông Trí để đảm bảo thu hồi tài sản cho vụ án.

"Qua vụ việc này, Bộ Công an cảnh báo pháp luật sẽ nghiêm khắc xử lý những ai dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tiền, tài sản mà đối tác chuyển giao nhưng khi đối tác vướng vòng lao lý lại tìm cách chiếm đoạt", trung tướng Tô Ân Xô nêu.

Ông Nguyễn Cao Trí (53 tuổi, trú Q.3, TP.HCM), là đại gia tại TP.HCM sở hữu nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, giáo dục, tài chính, dịch vụ nhà hàng như: Công ty CP Tập đoàn Capella, Công ty TNHH Capella Hospitality, Công ty CP thương mại và dịch vụ Lâu Đài Ven Sông...

Ông Trí từng đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo tại một số công ty thành viên của Tập đoàn Bến Thành (Bến Thành Group) như Giám đốc đầu tư tại Công ty Bến Thành Tourist (1999 - 2005), Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư địa ốc Bến Thành (Bến Thành Land).

Ông Nguyễn Cao Trí cũng bắt đầu tham gia vào HĐQT Saigonbank vào tháng 10.2021 sau khi mua vào 579.199 cổ phiếu SGB, tương đương 0,19% vốn điều lệ nhà băng này vào tháng 6.2021.

Saigonbank thành lập từ năm 1987. Cơ cấu sở hữu của Saigonbank hiện nay bao gồm 4 cổ đông lớn chiếm hơn 65% vốn điều lệ là Văn phòng Thành ủy TP.HCM, Công ty TNHH MTV du lịch thương mại Kỳ Hòa, Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM, Công ty TNHH MTV xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận.

Ngày 11.3 vừa qua, Bộ Công an đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng, để điều tra về tội nhận hối lộ. Ông Ánh bị khởi tố do liên quan đến kết luận thanh tra dự án du lịch Sài Gòn - Đại Ninh (H.Đức Trọng, Lâm Đồng) do ông Nguyễn Cao Trí làm tổng giám đốc.