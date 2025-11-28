Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ông Nguyễn Chí Tài giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế

Bùi Ngọc Long - Lê Hoài Nhân
28/11/2025 17:25 GMT+7

Ông Nguyễn Chí Tài, Phó bí thư Thành ủy Huế, được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.Huế lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra trong hai ngày 27 - 28.11, với sự tham gia của 500 đại biểu.

Tham dự và chỉ đạo đại hội có ông Trần Thắng, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, cùng các lãnh đạo Thành ủy Huế.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế đặt mục tiêu củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy nét đẹp văn hóa, con người Huế. Đồng thời, Mặt trận sẽ đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chủ động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, để góp phần xây dựng TP.Huế phát triển theo định hướng "xanh - thông minh - giàu bản sắc".

Ông Nguyễn Chí Tài giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế - Ảnh 1.

Đại hội có sự tham gia của 500 đại biểu

ẢNH: ĐÌNH HOÀNG

Đại hội thống nhất đánh giá, trong thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Công tác giám sát, phản biện xã hội và hoạt động đối thoại giữa nhân dân với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở đã có bước chuyển biến tích cực và được triển khai đồng bộ.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung đề nghị Mặt trận các cấp tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Bí thư Thành ủy Huế nhấn mạnh yêu cầu "quyết tâm cao hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa" để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển thành phố. Đặc biệt, cần chú trọng xây dựng hệ giá trị đặc trưng, giàu bản sắc văn hóa Huế, con người Huế.

Ông Nguyễn Chí Tài giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Huế - ông Nguyễn Đình Trung (thứ 5 từ phải sang) tặng hoa và bức trướng đến đại hội

ẢNH: ĐÌNH HOÀNG

Bí thư Thành ủy Huế - ông Nguyễn Đình Trung đề nghị Mặt trận đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả, đảm bảo thực chất và đo lường được" và đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động.

Ông Nguyễn Chí Tài giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Chí Tài, Phó bí thư Thành ủy Huế được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế

ẢNH: BÌNH THIÊN

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế khóa XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 120 người. Đồng thời, hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế gồm 10 người.

Trong đó, ông Nguyễn Chí Tài, Phó bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế; bà Nguyễn Thị Ái Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế khóa X giữ chức vụ Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế khóa XI.

