Ông Hồ Thanh Thủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau

Ngày 28.11, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khép lại sau 2 ngày làm việc.

Tham dự phiên bế mạc có ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng lãnh đạo địa phương và 345 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, dân tộc và các tổ chức thành viên.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Cà Mau trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: G.B

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ I đã hoàn thành toàn bộ chương trình, khẳng định dấu mốc quan trọng trong nhiệm kỳ đầu tiên vận hành theo mô hình tổ chức mới, tinh gọn, hiệu lực và gắn với chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ tỉnh Cà Mau tiếp tục thể hiện vai trò "cầu nối" vững chắc giữa ý Đảng - lòng dân, với điểm sáng nổi bật là công tác vận động Quỹ vì người nghèo đạt hơn 345 tỉ đồng; đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành 9.594 căn, tổng kinh phí hơn 599 tỉ đồng; nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội ngày càng thực chất, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong nhân dân.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương, phát biểu tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: G.B

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, đại hội thống nhất chương trình hành động với 3 khâu đột phá, 13 mục tiêu cụ thể và 7 chương trình trọng tâm; đồng thời đặt tư duy chuyển đổi số làm trục xuyên suốt. MTTQ tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ có 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng, 80% cơ quan Mặt trận triển khai phòng họp không giấy tờ.

Ông Hồ Thanh Thủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: G.B

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, biểu dương những kết quả nổi bật của MTTQ tỉnh và nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục đổi mới. Trong đó, yêu cầu MTTQ thực sự trở thành liên minh chính trị đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ cơ sở theo tinh thần "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Tại đại hội, ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương, truyền đạt lời thăm hỏi, chúc mừng của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và nhắc lại 3 định hướng lớn Tổng bí thư Tô Lâm giao cho hệ thống Mặt trận: đổi mới phương thức hoạt động phù hợp mô hình chính trị mới, tăng tính thực chất - chiều sâu - hiệu quả, và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phục vụ phát triển đất nước.

Đại hội đã hiệp thương cử 120 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: CÀ MAU

Đại hội đã hiệp thương cử 120 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Hồ Thanh Thủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030.



