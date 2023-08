Ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị 2 - 3 năm tù trong vụ án thứ 4

Sau 1 ngày xét hỏi, sáng 26.8, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 15 bị cáo trong vụ án sai phạm trong công tác thay thế, trồng mới cây xanh tại Hà Nội.

Vụ án này, ông Nguyễn Đức Chung bị truy tố tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Đây là vụ án thứ 4 ông Chung bị truy cứu hình sự. Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đang thi hành tổng cộng 12 năm tù tại 3 vụ án về chiếm đoạt tài liệu mật, mua sắm chế phẩm Redoxy-3C và can thiệp đấu thầu tại Sở KH-ĐT TP.Hà Nội.

Không đứng vững khi nghe đề nghị mức án

Kiểm sát viên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung từ 2 - 3 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị cáo Vũ Kiên Trung, cựu Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội (viết tắt là Công ty Cây xanh), từ 7 - 8 năm tù; Nguyễn Xuân Hanh, cựu Tổng giám đốc Công ty Cây xanh, từ 6 năm 6 tháng đến 7 năm 6 tháng tù; Bùi Phương Thảo, cựu Kế toán trưởng Công ty Cây xanh, từ 5 - 6 năm tù; Đỗ Quang Tiến, cựu Giám đốc Xí nghiệp sản xuất cây xanh, cây hoa, cây cảnh thuộc Công ty Cây xanh, từ 5 năm 6 tháng đến 6 năm 6 tháng tù; Bùi Văn Mận, cựu Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Sinh Thái Xanh (viết tắt là Công ty Sinh Thái Xanh), từ 8 - 9 năm tù; Hoàng Thị Kim Loan, cựu Phó giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh, 4 - 5 năm tù; Đỗ Khắc Tú Anh, cựu Phó trưởng phòng Tài chính kế toán (thuộc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội), từ 3 - 4 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Lâm, cựu Thẩm định viên của Công ty cổ phần Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam, 30 - 36 tháng tù, cho hưởng án treo, cùng về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bị cáo Nguyễn Tuấn Nghĩa, cựu Giám đốc Công ty Vì Nhân Dân và Công ty Xanh Hòa Lạc, bị đề nghị mức án từ 2 - 3 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", từ 18 - 24 tháng tù về tội "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", tổng hình phạt từ 3 năm 6 tháng đến 5 năm tù.

Bị cáo Kiều Thị Thúy, cựu Kế toán Công ty Xanh Hòa Lạc và Công ty Vì Nhân Dân, bị đề nghị tổng mức án từ 2 năm 9 tháng đến 3 năm 6 tháng tù cùng về 2 tội danh này.

Bị cáo Hoàng Đình Văn, cựu Giám đốc Công ty Hoàng Anh Phát, bị đề nghị từ 5 - 6 năm tù về tội "buôn lậu".

Bị cáo Đỗ Thị Hạnh, kinh doanh tự do, bị đề nghị mức án từ 30 - 36 tháng tù, cho hưởng án treo; bị cáo Nguyễn Thị Ngữ, kinh doanh tự do, bị đề nghị mức án từ 24 - 30 tháng tù, cho hưởng án treo, cùng về tội "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Bị cáo Đỗ Anh Tuấn, cựu Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (Sở Xây dựng Hà Nội), bị đề nghị mức án từ 30 - 36 tháng tù, cho hưởng án treo về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau khi nghe bản luận tội và đề nghị mức án cao nhất trong 15 bị cáo, ông Mận đã không đứng vững, chủ tọa phải đề nghị lực lượng hỗ trợ tư pháp giúp đỡ cho ngồi và trấn tĩnh "đây mới chỉ là luận tội và đề nghị mức án, HĐXX sẽ xem xét nên bị cáo bình tĩnh".

Ông Nguyễn Đức Chung đã lợi dụng chức vụ, chỉ đạo xuyên suốt

Theo kiểm sát viên, với cương vị chủ tịch UBND TP.Hà Nội giai đoạn 2016 - 2019 và là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước tại UBND thành phố, ông Chung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, can thiệp, tác động và chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt công tác trồng cây ở địa phương này.

Hành vi của ông Chung thể hiện qua việc chủ trì họp, kết luận tạm dừng việc đấu thầu tại các quận, huyện, gom về Sở Xây dựng, áp dụng hình thức đặt hàng trong khi có thể thực hiện đấu thầu. Ông Chung cũng cho phép vừa thực hiện, vừa hoàn thiện thủ tục.

Kiểm sát viên còn cáo buộc ông Chung đã áp đặt, buộc ông Lê Văn Dục, cựu Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cùng cấp dưới phải đặt hàng cây xanh thông qua Công ty Sinh Thái Xanh. Đây là doanh nghiệp thành lập tháng 6.2016, không đủ năng lực để đặt hàng trồng cây, nhưng ông Mận lại có mối quan hệ thân thiết với ông Chung.

Ngày 5 Tết Nguyên đán 2017, ông Mận có mặt tại nhà ông Chung cùng các bị cáo Vũ Kiên Trung, Nguyễn Xuân Hanh và Nguyễn Tuấn Nghĩa. Hôm đó, ông Chung giao cho Công ty Công viên cây xanh và Công ty Sinh Thái Xanh tiếp tục trồng cây xanh.

Theo kiểm sát viên, thực hiện chỉ đạo của ông Chung, trong các năm 2016 - 2018, Sở Xây dựng không tổ chức đấu thầu, mà buộc phải đặt hàng thông qua Công ty Sinh Thái Xanh. Đồng thời, các bị cáo để cho công ty này trồng cây trước, sau đó mới hợp thức hồ sơ, chứng từ quyết toán trái quy định. Sai phạm của ông Chung đã để các bị cáo khác lợi dụng để nâng khống giá cây, gây thiệt hại cho nhà nước trên 34 tỉ đồng.

"Hành vi của Nguyễn Đức Chung gây ảnh hưởng xấu đến dư luận trong các cơ quan, ban ngành của Hà Nội và nhân dân, đặc biệt là trong lĩnh vực công ích cây xanh, là lĩnh vực phục vụ trực tiếp chất lượng đời sống văn hóa của nhân dân thủ đô", kiểm sát viên nói.