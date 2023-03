Ông Nguyễn Đức Chung khai gì về số tiền ‘lại quả’ hàng tỉ đồng?

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can, trong đó có ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, trong vụ án sai phạm liên quan đến việc trồng, thay thế cây xanh trên địa bàn TP.Hà Nội.



Trong số này, ông Nguyễn Đức Chung là người duy nhất bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

3 bị can Vũ Kiên Trung, cựu Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội (Công ty Cây xanh); Bùi Văn Mận, cựu Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Sinh Thái Xanh (Công ty Sinh Thái Xanh) và Nguyễn Tuấn Nghĩa, cựu Giám đốc Công ty TNHH Vì Nhân Dân, cùng bị cáo buộc tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Riêng bị can Nghĩa còn bị đề nghị truy tố thêm tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung TUYẾN PHAN

Người khai nhận, người chối bay

Theo kết luận điều tra, công tác trồng mới, thay thế cây xanh trên địa bàn TP.Hà Nội từ năm 2016 - 2019 là dịch vụ công ích; việc lựa chọn nhà thầu thực hiện phải áp dụng theo hình thức đấu thầu.

Tuy nhiên, sau khi được bổ nhiệm Chủ tịch UBND thành phố, ông Chung đã trực tiếp can thiệp, chỉ đạo toàn diện công tác trồng cây xanh, bao gồm việc đặt hàng thay vì đấu thầu. 2 đơn vị được đặt hàng là Công ty Cây xanh và Công ty Sinh Thái Xanh.

Quá trình thực hiện, với mục đích “rút ruột” ngân sách, các bị can tại Công ty Cây xanh câu kết với các bị can tại Công ty Sinh Thái Xanh và Công ty TNHH Vì Nhân Dân để nâng khống giá đầu vào các loại cây, từ đó gây thiệt hại hơn 34 tỉ đồng.

Để cảm ơn vì được tạo điều kiện, bị can Bùi Văn Mận khai đã chi hơn 1,5 tỉ đồng mua cây tặng ông Chung, trồng tại nhà thờ chú ruột, nhà ở và nhà thờ của cha mẹ, trường học cạnh nhà cha mẹ đẻ ông Chung ở Phú Thọ. Ngoài ra, bị can Vũ Kiên Trung cũng khai chi 2,6 tỉ đồng cho ông Chung vào các dịp lễ, tết từ năm 2016 - 2020.

Khai với cơ quan điều tra, ông Chung thừa nhận có quen và từng mua cây của bị can Mận, khi mua đều trả tiền đầy đủ. Ông và bị can Mận đơn thuần là quan hệ cá nhân, không có chuyện can thiệp, giới thiệu để ông Mận được đặt hàng trồng cây.

Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khẳng định không liên quan, không yêu cầu bị can Mận trồng cây ở đâu. Việc bị can Mận trồng cây tại trường học gần nhà cha mẹ ông ở Phú Thọ là do các cựu học sinh của trường này đứng ra tài trợ, ủng hộ.

Ông Chung khai, việc bị can Mận trồng cây tại nhà cha mẹ của ông là do quá trình trồng cây ở trường học gần nhà, bị can Mận thường qua nhà chơi và gạ gẫm cha mẹ ông trồng một số loại cây hoa, sau khi trồng gia đình đều trả tiền.

Tương tự, với cáo buộc nhận tiền tỉ từ bị can Vũ Kiên Trung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng phủ nhận, nói “không nhận bất kỳ khoản tiền nào” từ cựu Chủ tịch Công ty Cây xanh.

Ông Chung còn khai việc chỉ đạo đặt hàng cây xanh chỉ là tạm thời chứ không phải cho cả giai đoạn 2016 - 2019, sau đó ông đã có chỉ đạo thay thế, yêu cầu phải thông qua đấu thầu. Tại UBND TP.Hà Nội, ông chỉ chịu trách nhiệm điều hành chung, các lĩnh vực cụ thể do các phó chủ tịch tương ứng phụ trách.

Bị can Bùi Văn Mận BỘ CÔNG AN

Cựu Chủ tịch Hà Nội bị cáo buộc dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt

Mặc dù ông Nguyễn Đức Chung phủ nhận hầu hết cáo buộc, nhưng cơ quan điều tra cho rằng do có mối quan hệ thân thiết và muốn tạo điều kiện cho bị can Bùi Văn Mận, khoảng tháng 3.2016, khi ông Mận đang trốn nợ tại Lâm Đồng, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã gọi điện cho người này ra Hà Nội để trồng cây.

Ông Chung đã chỉ đạo, áp đặt, buộc lãnh đạo các sở, ngành phải đặt hàng với Công ty Sinh Thái Xanh. Việc làm này nhằm thiên vị cho công ty của bị can Mận có điều kiện thu lợi bất chính số tiền lớn, gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho Nhà nước.

Hành vi của bị can Chung xâm phạm vào hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận trong các cơ quan ban ngành của TP.Hà Nội, của nhân dân.

Ông Chung khai việc bị can Mận trồng cây cho gia đình mình là có và đều trả tiền, nhưng kết quả xác minh và sổ sách nội bộ của Công ty Sinh Thái Xanh cũng như lời khai của bị can Mận cho thấy các khoản chi để trồng cây biếu ông Chung là có.

Cơ quan điều tra nhận định, ông Chung với tư cách là Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, là cán bộ lãnh đạo cao cấp, không đảm bảo tính công minh, liêm chính, vì động cơ cá nhân đã dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng chức vụ, quyền hạn áp đặt, chỉ đạo cấp dưới thực hiện sai trái các quy định của pháp luật.

Nhằm che giấu hành vi phạm tội, bị can đã “ra văn bản một đằng, chỉ đạo miệng một nẻo”. Quá trình điều tra, bị can khai báo quanh co, chối tội, đổ lỗi cho người khác.

Hành vi của ông Chung ngoài việc gây thiệt hại cho UBND TP.Hà Nội để làm lợi bất hợp pháp cho những người thân quen, còn ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của tổ chức, cá nhân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của UBND TP.Hà Nội, của người đứng đầu thành phố.

Vì vậy, cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị các cơ quan truy tố, xét xử xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.