Ông Nguyễn Huy Tiến tái đắc cử Viện trưởng Viện KSND tối cao

Chiều 7.4, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, với 474/474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Huy Tiến làm Viện trưởng Viện KSND tối cao nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Huy Tiến ẢNH: GIA HÂN

Theo quy định, Viện trưởng Viện KSND tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Nhiệm kỳ của Viện trưởng Viện KSND tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Viện trưởng Viện KSND tối cao tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Viện trưởng Viện KSND tối cao.

Viện trưởng Viện KSND tối cao có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác và xây dựng viện KSND; quyết định các vấn đề về công tác của Viện KSND tối cao; quy định bộ máy làm việc của Viện KSND tối cao và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn; quyết định bộ máy làm việc của viện KSND cấp dưới; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền…

Ông Nguyễn Huy Tiến 58 tuổi, quê Hưng Yên, lý luận chính trị cao cấp, trình độ tiến sĩ luật.

Trước tháng 3.2001, ông Tiến từng có thời gian dài công tác trong ngành kiểm sát tại tỉnh Thái Bình.

Từ tháng 3.2001 - tháng 5.2013, ông giữ các cương vị kiểm sát viên, Phó viện trưởng rồi Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội, Viện KSND tối cao.

Từ tháng 6.2013 - tháng 5.2015, ông làm Kiểm sát viên Viện KSND tối cao, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Bình.

Từ tháng 6.2015 - tháng 4.2017, ông làm Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Hà Nội. Đến tháng 5.2017, ông làm Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ, Viện KSND tối cao.

Từ tháng 9.2018, ông Tiến làm Phó viện trưởng Viện KSND tối cao, đến tháng 6.2020 làm Phó viện trưởng thường trực Viện KSND tối cao.

Tháng 9.2024, ông làm Viện trưởng Viện KSND tối cao; Thành viên ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Từ tháng 2.2026 đến nay, ông làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện KSND tối cao; Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật.