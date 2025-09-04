Ông Nguyễn Long Hải làm Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

Ngày 4.9, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Long Hải ẢNH: DANGCONGSAN.ORG.VN

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác, Bộ Chính trị đã quyết định phân công, điều động ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và các chức danh kiêm nhiệm liên quan theo cơ cấu và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

Bộ Chính trị cũng quyết định cho ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị, chúc mừng ông Nguyễn Long Hải nhận trọng trách mới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị ông Nguyễn Hải Long tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường để cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chung sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Cẩm Tú cho hay, việc điều động ông Nguyễn Long Hải diễn ra vào thời điểm Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất đang đến rất gần, khối lượng công việc rất nhiều, khẩn trương. Do đó, ông Trần Cẩm Tú đề nghị tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy, các ban, đơn vị trong cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ để ông Nguyễn Long Hải hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu chúc mừng ông Nguyễn Long Hải nhận nhiệm vụ mới ẢNH: DANGCONGSAN.ORG.VN

Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy cần quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự đoàn kết thống nhất, tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng tầm tham mưu chiến lược; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trong Đảng bộ không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, gương mẫu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Long Hải bày tỏ vinh dự, vui mừng khi được Bộ Chính trị tin tưởng giao nhiệm vụ mới; hứa sẽ ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong; tiếp tục học hỏi, trau dồi kiến thức, nhất là về công tác xây dựng đảng, đặc biệt là việc nghiên cứu, cập nhật các quy định mới của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến tổ chức và hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương để vận dụng vào công tác.

Ông Hải cũng cam kết cùng các phó bí thư, các đồng chí trong cơ quan chuyên trách tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ, với Bí thư Đảng ủy triển khai đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy.

Phấn đấu các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương trở thành những hình mẫu về công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.