Ông Nguyễn Thế Mạnh làm Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên

Chiều 19.9, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã tổ chức kỳ họp thứ bảy, để bầu nhân sự giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đối với ông Vương Quốc Tuấn, và bầu ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước đó, ngày 18.9, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công công tác khác đối với ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó trưởng ban Chính sách, Chiến lược T.Ư tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh Thái Nguyên bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Thế Mạnh khẳng định nhiệm vụ mới vừa là niềm vinh dự lớn lao, vừa là trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên bày tỏ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, tận lực thực hiện nhiệm vụ vì sự phát triển chung và lợi ích của nhân dân. Đồng thời sẽ tập trung cùng tập thể UBND tỉnh Thái Nguyên giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp và hạ tầng chiến lược.

Thái Nguyên tiếp tục tăng cường liên kết vùng; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, củng cố hệ thống đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi và từng bước xây dựng hạ tầng đô thị hiện đại, đồng bộ, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, Thái Nguyên sẽ tập trung phát triển nông nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ; quan tâm đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng các công nghệ số tiên tiến phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, Thái Nguyên tiếp tục tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm quốc phòng, an ninh... hướng tới mục tiêu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn, hiện đại của vùng trung du, miền núi Bắc bộ và vùng thủ đô vào năm 2030.