Ông Nguyễn Tiến Hải làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa XVI, ngày 3.8, Quốc hội đã làm công tác nhân sự. Quốc hội đã nghe Quốc hội nghe Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải ẢNH: GIA HÂN

Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải. Kết quả 484 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 483 đại biểu tán thành (96,60% tổng số đại biểu); 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,2%).

Trước đó, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ với ông Đỗ Thanh Bình. Ông Bình được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ theo quyết định của Bộ Chính trị.

Ngày 20.7, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 1315 về việc giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ ẢNH: GIA HÂN

Ông Nguyễn Tiến Hải sinh năm 1965, quê quán tại phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. Trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn cử nhân luật, thạc sĩ quản lý hành chính công.

Ông Hải trưởng thành từ cán bộ Đoàn thanh niên tỉnh Minh Hải (cũ) và Tỉnh đoàn Cà Mau. Ông đã từng giữ các chức vụ Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Cà Mau, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, rồi Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Từ tháng 10.2020, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau. Tới 1.2025, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, sau đó làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang (sau sáp nhập).







