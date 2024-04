Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc NXB Giáo dục

Hôm nay 26.4, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ban hành Quyết định 1279/QĐ-BGDĐT bổ nhiệm lãnh đạo mới cho NXB Giáo dục. Người được bổ nhiệm là ông Nguyễn Tiến Thanh, Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Các vị trí ông Nguyễn Tiến Thanh được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV), Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam, kể từ ngày 15.5. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.



Ông Nguyễn Tiến Thanh được bổ nhiệm làm lãnh đạo NXB Giáo dục từ ngày 15.5 tới BỘ GD-ĐT

Ông Nguyễn Tiến Thanh sinh năm 1968, có hơn 20 năm làm công tác quản lý tại cơ quan báo chí. Ông Thanh từng công tác tại Báo Thanh Niên trước khi làm Phó tổng biên tập Báo Gia đình và xã hội. Từ tháng 11.2001, ông Thanh làm Phó tổng biên tập Báo Đời sống và Pháp luật, được bổ nhiệm tổng biên tập tờ báo này từ tháng 5.2010, sau đó làm Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật từ tháng 4.2020 đến nay.

Theo Bộ GD-ĐT, Bộ đã thực hiện quy trình bổ nhiệm nhân sự Chủ tịch HĐTV đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam (trực thuộc Bộ GD-ĐT) theo đúng quy định, văn bản thẩm định, hiệp y của Bộ TT-TT và Ban Tuyên giáo T.Ư.

Sở dĩ ông Nguyễn Tiến Thanh vừa là chủ tịch HĐTV vừa là tổng giám đốc là theo quy định của luật pháp hiện hành. Theo khoản 3 điều 17 luật Xuất bản năm 2012, NXB tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện do Nhà nước là chủ sở hữu mà có chức danh chủ tịch HĐTV hoặc chủ tịch công ty thì chủ tịch HĐTV hoặc chủ tịch công ty phải đồng thời là tổng giám đốc (giám đốc) NXB.

Liên quan đến NXB Giáo dục Việt Nam, trước đó, ngày 13.2.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam thuộc Bộ GD-ĐT"; khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch và các bị can có liên quan.

Trong năm 2022, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đức Thái (chủ yếu trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2019). Ông Nguyễn Đức Thái đã nghỉ công tác từ tháng 12.2022.