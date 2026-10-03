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    Giáo dục

    Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi chức Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

    Tuệ Nguyễn
    Tuệ Nguyễn
    Bộ GD-ĐT vừa ban hành quyết định về việc cho ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam theo nguyện vọng cá nhân để chuyển công tác sang Báo Văn nghệ.

    Ngày 3.10, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã ký quyết định về việc cho thôi giữ chức vụ và chuyển công tác đối với ông Nguyễn Tiến Thanh. 

    Cụ thể, tại điều 1 của quyết định, Bộ GD-ĐT cho ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên và chức vụ Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam theo nguyện vọng cá nhân

    Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi chức Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam - Ảnh 1.

    Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi chức Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

    ẢNH: NXBGDVN

    Đồng thời, ông Nguyễn Tiến Thanh được chuyển công tác đến Báo Văn nghệ thuộc Hội Nhà văn Việt Nam, kể từ ngày 5.10.2026.

    Quyết định trên được đưa ra dựa trên các căn cứ pháp lý về chức năng, nhiệm vụ của Bộ GD-ĐT; quy định quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp nhà nước; Kết luận số 137-KL/ĐU ngày 3.10.2026 của Tập thể thường trực Đảng ủy Bộ GD-ĐT và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

    Về công tác bàn giao, quyết định nêu ông Nguyễn Tiến Thanh có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu, công việc đang giải quyết, tài chính, tài sản cùng các quyền, nghĩa vụ có liên quan cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của công ty. 

    Lương, phụ cấp và các chế độ khác của ông Nguyễn Tiến Thanh được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

    Ông Nguyễn Tiến Thanh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam từ ngày 15.5.2024. Trước đó, ông làm Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật thuộc Hội Luật gia Việt Nam.

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