Ngày 3.10, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã ký quyết định về việc cho thôi giữ chức vụ và chuyển công tác đối với ông Nguyễn Tiến Thanh.

Cụ thể, tại điều 1 của quyết định, Bộ GD-ĐT cho ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên và chức vụ Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi chức Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam ẢNH: NXBGDVN

Đồng thời, ông Nguyễn Tiến Thanh được chuyển công tác đến Báo Văn nghệ thuộc Hội Nhà văn Việt Nam, kể từ ngày 5.10.2026.