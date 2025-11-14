Ông Nguyễn Tuấn Anh làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Ngày 14.11, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó bí thư Tỉnh ủy.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh (thứ 2 từ trái sang) nhận hoa chúc mừng ẢNH: BÁO LÀO CAI

Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối 100% đại biểu có mặt, ông Nguyễn Tuấn Anh đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, các đại biểu dự kỳ họp đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2025 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2025 đối với ông Nguyễn Huy Tuấn, do được điều động, chỉ định nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu sau khi được bầu, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm, trọng trách lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh giao phó. Đồng thời khẳng định sẽ cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ nhất đã đề ra.

Ông Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1975, quê quán Hà Nội, có trình độ tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành ngân hàng - tài chính; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông từng giữ chức Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Mỹ Đình; Phó tổng giám đốc Agribank; Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó trưởng ban Công tác đại biểu (Ủy ban Thường vụ Quốc hội), Phó chánh văn phòng Đảng đoàn Quốc hội khóa XV, Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 12.2024, tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX bầu ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến tháng 7 vừa qua, ông được chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.