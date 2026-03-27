Ông Nguyễn Văn Phúc thôi làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT theo nguyện vọng cá nhân

Hôm nay 27.3, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 488/QĐ- TTg về việc ông Nguyễn Văn Phúc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.



Cụ thể, điều 1 của Quyết định 488 viết: "Để ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT thôi giữ chức thứ trưởng Bộ GD-ĐT để bố trí công tác khác theo ý kiến của cấp có thẩm quyền".

Theo một nguồn thông tin riêng của Báo Thanh Niên, trước khi có quyết định trên, ông Nguyễn Văn Phúc đã chủ động xin thôi giữ chức thứ trưởng Bộ GD-ĐT để chuyển đến làm việc ở một trường đại học tại TP.HCM vì lý do cá nhân. Nguồn tin này cho biết, suốt hơn 8 năm qua, trong thời gian giữ chức thứ trưởng Bộ GD-ĐT, ông Nguyễn Văn Phúc làm việc ở Hà Nội, trong khi gia đình của ông vẫn ở tại TP.HCM.

Nguồn tin này cũng cho biết, hiện ông Nguyễn Văn Phúc vẫn là Chủ tịch Hội đồng trường của Trường ĐH Việt Đức (đây là trường đại học được thành lập theo hiệp định liên chính phủ nên vẫn duy trì mô hình quản trị hội đồng trường).

Ông Nguyễn Văn Phúc sinh năm 1974, quê tại tỉnh Long An, tốt nghiệp cử nhân kinh tế Trường ĐH Ngoại thương năm 1995, nhận học vị tiến sĩ nghiên cứu phát triển chuyên ngành kinh tế của Viện Khoa học xã hội La Hay (Hà Lan) năm 2005.

Ngày 22.9.2017, ông Nguyễn Văn Phúc được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, năm 2022 được tái bổ nhiệm chức này. Trước khi là Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, ông Nguyễn Văn Phúc là Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM.

Như vậy, hiện nay Bộ GD-ĐT có 4 lãnh đạo. Ông Hoàng Minh Sơn là Quyền bộ trưởng, 3 thứ trưởng là ông Phạm Ngọc Thưởng, ông Lê Quân, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh.