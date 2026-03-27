Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Ông Nguyễn Văn Phúc thôi làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT theo nguyện vọng cá nhân

Quý Hiên
27/03/2026 19:58 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Phúc đã được Thủ tướng đồng ý cho thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT theo nguyện vọng cá nhân sau hơn 8 năm ở cương vị này.

Hôm nay 27.3, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 488/QĐ- TTg về việc ông Nguyễn Văn Phúc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Ông Nguyễn Văn Phúc thôi làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT theo nguyện vọng cá nhân- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Phúc trong một lần đi kiểm tra thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực (Long An)

ẢNH: BẮC BÌNH

Cụ thể, điều 1 của Quyết định 488 viết: "Để ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT thôi giữ chức thứ trưởng Bộ GD-ĐT để bố trí công tác khác theo ý kiến của cấp có thẩm quyền".

Theo một nguồn thông tin riêng của Báo Thanh Niên, trước khi có quyết định trên, ông Nguyễn Văn Phúc đã chủ động xin thôi giữ chức thứ trưởng Bộ GD-ĐT để chuyển đến làm việc ở một trường đại học tại TP.HCM vì lý do cá nhân. Nguồn tin này cho biết, suốt hơn 8 năm qua, trong thời gian giữ chức thứ trưởng Bộ GD-ĐT, ông Nguyễn Văn Phúc làm việc ở Hà Nội, trong khi gia đình của ông vẫn ở tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Phúc thôi làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT theo nguyện vọng cá nhân- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Phúc (hàng đầu, thứ 2 từ trái qua) tham dự lễ trao giải giải bóng đá Thanh Niên - Sinh viên Việt Nam 2023 với tư cách Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

ẢNH: ĐỘC LẬP

Nguồn tin này cũng cho biết, hiện ông Nguyễn Văn Phúc vẫn là Chủ tịch Hội đồng trường của Trường ĐH Việt Đức (đây là trường đại học được thành lập theo hiệp định liên chính phủ nên vẫn duy trì mô hình quản trị hội đồng trường). 

Ông Nguyễn Văn Phúc sinh năm 1974, quê tại tỉnh Long An, tốt nghiệp cử nhân kinh tế Trường ĐH Ngoại thương năm 1995, nhận học vị tiến sĩ nghiên cứu phát triển chuyên ngành kinh tế của Viện Khoa học xã hội La Hay (Hà Lan) năm 2005.

Ngày 22.9.2017, ông Nguyễn Văn Phúc được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, năm 2022 được tái bổ nhiệm chức này. Trước khi là Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, ông Nguyễn Văn Phúc là Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM.

Như vậy, hiện nay Bộ GD-ĐT có 4 lãnh đạo. Ông Hoàng Minh Sơn là Quyền bộ trưởng, 3 thứ trưởng là ông Phạm Ngọc Thưởng, ông Lê Quân, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh. 

Tin liên quan

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc dự kỷ niệm 35 năm thành lập trường cũ

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc tham dự lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Trường ĐH Mở TP.HCM, nơi ông từng công tác nhiều năm trước khi về Bộ GD-ĐT.

Khám phá thêm chủ đề

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn văn Phúc Thôi chức Trường ĐH Việt Đức Bộ GD-ĐT
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận