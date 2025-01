'Ông nội quốc dân' Lee Soon Jae bật khóc tại lễ trao giải KBS Drama Awards 2024

Lee Soon Jae giành giải thưởng lớn ở hạng mục Phim truyền hình của KBS Drama Awards 2024. Sinh năm 1934, ông là diễn viên lớn tuổi nhất còn hoạt động trong làng giải trí xứ Hàn, và cũng là người lớn tuổi nhất trong lịch sử đoạt giải Daesang. Ông bước lên sân khấu nhận giải với sự hỗ trợ của các hậu bối và bày tỏ sự vui mừng xen lẫn xúc động.

Giải thưởng Daesang không chỉ là biểu tượng cho thành công cá nhân. Đó còn thể hiện sự công nhận và đánh giá cao của ngành công nghiệp giải trí và cộng đồng với những đóng góp đặc biệt của nghệ sĩ đó ẢNH: CHỤP TỪ MÀN HÌNH MHNSE.NEWS

Lee Soon Jae đóng vai một diễn viên kỳ cựu nghe thấy giọng nói của một chú chó trong bộ phim truyền hình The Sound of Dogs. Bộ phim ghi nhận tỷ suất người xem cao nhất là 4,6%.

Là diễn viên gạo cội của điện ảnh Hàn Quốc, ông vào vai khá mượt từ đóng hài qua vai hiền đến vai ác. Mỗi nhân vật ông hóa thân đều gây ấn tượng với khán giả. Đặc biệt với khán giả Việt Nam, những người yêu thích dòng phim truyền hình nhớ đến vai "ông nội" do Lee Soon Jae đóng ở bộ phim Gia đình là số 1, hay người bố đầy quyền uy của đại úy Ri Jung Hyuk trong Hạ cánh nơi anh.

Cả khán phòng đứng lên vỗ tay với bài phát biểu của "ông nội quốc dân". Nhiều nghệ sĩ đã khóc vì xúc động ẢNH: CHỤP TỪ MÀN HÌNH V.DAUM.NET

Sự lao động miệt mài không ngại tuổi tác của nam diễn viên được nhiều khán giả và nghệ sĩ kính phục. Đúng như lời ông phát biểu khi nhận giải: "Dù đã 60 tuổi nhưng nếu làm tốt thì sẽ được trao giải. Diễn xuất nên được đánh giá dựa trên diễn xuất chứ không phải sự nổi tiếng hay các điều kiện khác". Bài phát biểu của ông khiến nhiều người liên tưởng đến Giải thưởng Viện Hàn lâm Mỹ năm 2023 khi nữ diễn viên gốc Á Dương Tử Quỳnh giành được tượng vàng Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở tuổi 62.

Cũng tại lễ trao giải KBS Drama Awards 2024, diễn viên Kim Jung Hyun đã bày tỏ lời xin lỗi đến bạn diễn Seohyun (SNSD) trên sân khấu: “Tôi không dám cầu xin sự tha thứ”.

Nam diễn viên Kim Jung Hyun xin lỗi về hành động trong quá khứ của mình với bạn diễn - nghệ sĩ Seohyun (SNSD)

ẢNH: CHỤP TỪ MÀN HÌNH V.DAUM.NET

Nam diễn viên 35 tuổi bày tỏ: “Tôi muốn nhân cơ hội này gửi một lời xin lỗi chân thành”. Anh cúi đầu sau khi xin lỗi và nhận được những tràng pháo tay.

Kim Jung Hyun từng khiến Seohyun khó xử khi từ chối để cô khoác tay chụp ảnh trong buổi quảng bá phim Time năm 2018. Sau sự việc đó, công chúng chỉ trích Kim Jung Hyun vì thái độ thiếu chuyên nghiệp, công tư không phân minh. Nam diễn viên sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi và tạm dừng hoạt động nghệ thuật một thời gian dài.