Tướng quân vào top phim truyền hình hay nhất năm 2024

IndieWire, Variety, Rolling Stone, The New York Times… khi đề cập Tướng quân trong danh sách đều dành cho phim những lời khen "có cánh". Trước đó, loạt phim cũng đã tạo tiếng vang sau khi chiếu trên màn ảnh nhỏ, rồi tiến tới giành 18 giải Emmy từ 25 đề cử - con số kỷ lục trong mùa giải năm nay.

Tướng quân luôn có mặt trong danh sách phim truyền hình hay nhất 2024 ẢNH: FX

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn James Clavell ra mắt bạn đọc năm 1975, Tướng quân khắc họa giai đoạn lịch sử đẫm máu của nước Nhật thế kỷ 16 trong khi đang có những cọ xát về văn hóa, chính trị với thế giới phương Tây. Diễn xuất của dàn diễn viên trong phim như Hiroyuki Sanada, Anna Sawai, Tadanobu Asano tỏa sáng, nhận được nhiều khen ngợi.

Bên cạnh Tướng quân, có mặt trong danh sách với các tiêu chí, thứ hạng khác nhau giữa các tờ báo, tạp chí, nhiều series nổi bật khác có thể điểm qua gồm: Baby Reindeer (chiếu trên Netflix), Somebody Somewhere (HBO), The Penguin (HBO), Mr. & Mrs. Smith (Amazon Prime Video), Ripley (Netflix)…