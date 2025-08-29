Chiều 29.8, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định của Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng ẢNH: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị. Cùng dự có nguyên Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Nguyễn Duy Ngọc và lãnh đạo các cơ quan hữu quan.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Gia Túc nhận trọng trách mới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng, đòi hỏi bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực toàn diện, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, gương mẫu.

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị Chánh văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư giao. Ông cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, các đơn vị của Văn phòng Trung ương Đảng đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ để tân Chánh văn phòng Trung ương Đảng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Thường trực Ban Bí thư, ông Phạm Gia Túc được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng vào thời điểm Đại hội XIV của Đảng đang đến rất gần; khối lượng công việc phải hoàn thành rất lớn, đặc biệt đối với Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan thường trực Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng các ông Phạm Gia Túc, Chánh văn phòng Trung ương Đảng và ông Lê Hoài Trung, nguyên Chánh văn phòng Trung ương Đảng ẢNH: TTXVN

Do đó, ông Tú đề nghị tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư với Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng tầm tham mưu chiến lược, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, để Văn phòng thực sự là hạt nhân trí tuệ, là "bộ tổng tham mưu" chiến lược của Đảng, của Trung ương.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chủ động, sáng tạo, kịp thời tổng hợp, đề xuất, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo chủ chốt lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác lớn của đất nước, giải quyết kịp thời những vấn đề đột xuất, phát sinh. Cùng đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vững nguyên tắc; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Ông Phạm Gia Túc, tân Chánh văn phòng Trung ương Đảng phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: TTXVN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chánh văn phòng Trung ương Đảng khẳng định ý thức rất rõ vai trò, trách nhiệm và sự tin tưởng, kỳ vọng của Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư đối với Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Phạm Gia Túc khẳng định sẽ tiếp tục không ngừng phấn đấu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, đem hết tâm sức của mình để cống hiến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân; cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Túc cũng khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình "nâng cấp", "nâng tầm" Văn phòng Trung ương Đảng, góp phần thực hiện tốt chức năng là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật của Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của đất nước, mà trọng tâm, quan trọng và cấp bách là thực hiện những Nghị quyết mang tính trụ cột để phát triển đất nước. Tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.