Ông Phan Văn Mãi: Phong trào thi đua yêu nước phải rõ kết quả, sát mục tiêu

Theo báo cáo, năm 2023, TP.HCM phát triển phong trào thi đua yêu nước theo hướng bền vững, mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực với các hình thức tuyên truyền sinh động, nội dung mang lại hiệu quả thiết thực.



Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP.HCM năm 2023 tăng 5,81% so với năm 2022. Về tổng thu ngân sách nhà nước, ước thực hiện hơn 448.000 tỉ đồng, đạt 95,56% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương (không tính tạm ứng) hơn 88.000 tỉ đồng, đạt 69,79% dự toán.

Về du lịch, năm 2023, TP.HCM đón khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 44,3% so với năm 2022 và khoảng 35 triệu lượt khách nội địa, tăng 12% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 160.000 tỉ đồng, tăng 22% so với năm 2022.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị THÚY LIỄU

Bên cạnh đó, TP.HCM đẩy mạnh thi đua giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn giai đoạn 2023 - 2025. Qua đó, TP.HCM đã giao và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công hơn 68.000 tỉ đồng, bao gồm vốn ngân sách Trung ương hơn 14.000 tỉ đồng và vốn ngân sách địa phương khoảng 53.000 tỉ đồng. Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước TP.HCM, tính đến tháng 1.2024, giải ngân đạt tỷ lệ 71% so với tổng số vốn được giao...

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM biểu dương những cống hiến, đóng góp tích cực trong phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn TP.HCM, góp phần làm nên những thành tựu nổi bật trong năm 2023. Ông Hải đề nghị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tập trung ưu tiên những nội dung trọng tâm năm 2024.

7 tập thể nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc, dẫn đầu cụm khối thi đua yêu nước năm 2023 THÚY LIỄU

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị phấn đấu thực hiện tốt 9 nhiệm vụ, giải pháp và 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, triển khai có hiệu quả chủ đề năm 2024 về chuyển đổi số và thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội.

"Chúng ta cần phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP từ 7,5 - 8 %, hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách. Tập trung các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai có hiệu quả các cuộc thi, vận động sáng tác văn học, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua chuyên ngành sát với mục tiêu, nhiệm vụ, rõ kết quả, thể hiện sự sáng tạo trong thực hiện và kịp thời khen thưởng", ông Phan Văn Mãi nói.

Dịp này, TP.HCM có 7 tập thể nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc, dẫn đầu cụm khối thi đua yêu nước năm 2023; 6 tập thể nhận cờ thi đua của UBND TP.HCM và 129 tập thể nhận bằng khen của UBND TP.HCM do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023.