Ông Putin khoe sức mạnh siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon

Phát biểu khi uống trà với các binh sĩ Nga bị thương trong cuộc xung đột Ukraine tại một bệnh viện ở Moscow, ông Putin xác nhận vụ thử diễn ra vào ngày 28.10.

Ông nói: "Hôm qua chúng ta đã tiến hành một cuộc thử nghiệm khác cho một hệ thống đầy hứa hẹn khác. Đó là phương tiện dưới nước không người lái Poseidon, cũng với hệ thống động cơ hạt nhân. Lần đầu tiên, chúng ta không chỉ phóng thành công nó từ tàu ngầm bằng động cơ đẩy, mà còn kích hoạt được hệ thống động cơ hạt nhân, phương tiện đã sử dụng hệ thống này trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một thành công to lớn".

Ông Putin nhấn mạnh Poseidon có sức mạnh vượt xa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat.

"Trên thế giới không có tên lửa nào như Sarmat. Nó chưa được triển khai ở Nga, nhưng sẽ sớm được triển khai. Nhưng Poseidon còn mạnh hơn đáng kể so với Sarmat. Hơn nữa, tốc độ và độ sâu hoạt động của phương tiện không người lái dưới nước này là vô song trên thế giới, và khó có khả năng bị phát triển trong tương lai gần, đồng thời hiện không có phương pháp đánh chặn nào tồn tại", ông Putin nhấn mạnh.

Hệ thống Poseidon có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Nga ẢNH: REUTERS

Có rất ít thông tin chi tiết được xác nhận về Poseidon - được đặt theo tên vị thần biển cổ đại Hy Lạp, nhưng về cơ bản, đây là một loại vũ khí lai giữa ngư lôi và UAV, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, có thể tạo ra những đợt sóng phóng xạ khiến các thành phố ven biển không còn phù hợp để sinh sống.

Các video minh họa được công bố vào năm 2018 mô tả cảnh một ngư lôi Poseidon được phóng từ tàu ngầm và tiếp cận các mục tiêu trên biển và trên bờ.

Tuần trước, Tổng thống Putin đã chỉ đạo một cuộc diễn tập phóng vũ khí hạt nhân. Đến ngày 26.10, ông thông báo Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình Burevestnik hoạt động bằng năng lượng hạt nhân, vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà Moscow tuyên bố có thể xuyên thủng mọi lá chắn phòng thủ.

Kể từ khi lần đầu công bố Poseidon và Burevestnik vào năm 2018, ông Putin nói rằng đây là phản ứng của Nga trước các động thái của Mỹ nhằm xây dựng lá chắn phòng thủ tên lửa, sau khi Washington vào năm 2001 rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo năm 1972, cũng như việc mở rộng liên minh quân sự NATO.